20-latka odpowie za obrazę uczuć religijnych!

Policjanci z Sosnowca ustalili i zatrzymali 20-letnią mieszkanka Dąbrowy Górniczej, która przebywając w towarzystwie trojga swoich znajomych umieściła wulgarny napis na drzwiach kaplicy cmentarnej przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Teraz o jej losie zadecyduje sąd.

Za obrazę uczuć religijnych grozi jej kara 2 lat więzienia