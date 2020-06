Agresywny wandal próbował przekupić policjantów. Co mu grozi?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który najpierw demolował napotkane na swojej drodze przedmioty a potem, obezwładniony, zaproponował mundurowym łapówkę w wysokości 500 zł. Kiedy jej nie przyjęli, wpadł w szał.

Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat więzienia,

Policjanci dostali zgłoszenie, że na jednej z ulic dzielnicy Środula pewien mężczyzna demoluje napotkane na swojej drodze przedmioty. Mundurowi szybko namierzyli sprawcę, który na ich oczach kopał elewację budynku i usiłował wyrwać znak drogowy.

Był bardzo pobudzony i czuć było od niego alkohol

Ponieważ mógł stwarzać zagrożenie dla siebie i innych osób, podjęto decyzję o umieszczeniu go w izbie wytrzeźwień. W drodze do niej agresor uspokoił się i zaproponował policjantom 100 zł łapówki, jeśli puszczą go wolno. Twierdził, że ma przy sobie pieniądze i chce, aby za nie mundurowi „zapomnieli o sprawie”. Kiedy poinformowali go, że nawet sama taka propozycja jest już przestępstwem, zwiększył kwotę do 500 zł. Kiedy natomiast dotarły do niego słowa policjantki, z których wynikało, że za swoja propozycję zostanie zatrzymany, 38-latek wpadł w szał. Zaczął krzyczeć, szarpać się i znieważać policjantów. Swoje wyzwiska i groźby kontynuował w budynku izby wytrzeźwień, do której w międzyczasie dotarli. Tam odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, a kiedy mundurowi tylko na chwilę zdjęli mu kajdanki, by umożliwić podpisanie dokumentów, natychmiast ponownie stał się agresywny.

Ostatecznie obezwładniony 38-latek został umieszczony w izbie wytrzeźwień

W trakcie dalszych czynności okazało się, że faktycznie miał przy sobie sporą kwotę pieniędzy w gotówce. Ponad 6 tys. zł zostało zatrzymane na poczet przyszłych kar. Prokurator przedstawił 38-latkowi zarzuty składania obietnicy wręczenia korzyści majątkowej oraz znieważenia policjantki. Za popełnione przestępstwa może mu grozić kara do 8 lat więzienia. W toku postępowania wyjaśniona zostanie również kwestia dokonanych przez niego uszkodzeń mienia.