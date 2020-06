Rodzinne Spotkanie z kinem MUZA już z ten weekend

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

21 czerwca o godz. 16:00 zapraszamy do Muzy na Kino Familijne. Tym razem będą to Rodzinne Spotkanie z najnowszą animacją studia Pixar "NAPRZÓD".

„Dawno temu wszystko było jakieś lepsze. Świat był pełen cudów, no i magii... Ale trochę magii chyba jeszcze zostało...”

Odkryjmy ją na nowo! Powoli, bezpiecznie, rodzinnie, ale NAPRZÓD!

Zapraszamy na Rodzinne Spotkanie z najnowszą animacją studia Pixar.

NAPRZÓD

reż. Dan Scanlon | USA 2020 | 102` |dubbing

Przeniesiemy się do współczesnego świata zamieszkiwanego przez fantastyczne, bajkowe stworzenia. Janko i Bogdan, dwóch nastoletnich braci elfów postanawia zbadać, czy magia wciąż istnieje. Chłopcy otrzymują zaklęcie, dzięki któremu będą mogli przywołać do życia swojego nieżyjącego tatę. Uda się im to jednak tylko połowicznie... Bracia mają 24 godziny, aby odnaleźć drugie pół ojca! Aby zaklęcie zadziałało w pełni będą musieli odszukać mapę Manticory, legendarnej, nieustraszonej wojowniczki.

21.06.2020 godz. 16.00 Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA

ul. Warszawska 2, Sosnowiec

Bilety w cenie: 10,00 zł Bilety dostępne online na stronie www.kiepura.pl

W przypadku zakupu pojedynczego biletu, prosimy o zakup tych miejsc, które są wskazane na planszy jako pojedyncze. Podobnie, jeśli wybieracie się Państwo we dwoje, prosimy o zakup miejsc wg zaplanowanego rozkładu. Możliwość zajmowania miejsc obok siebie dotyczy członków rodziny i osoby zamieszkujące wspólnie. Rozkład miejsc wynika z obowiązujących przepisów i jest podyktowany Państwa bezpieczeństwem.

Zakup biletów jest równoznaczny z akceptacją:

ZASAD BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY.