1 kwietnia wraca Sosnowiecki Rower Miejski!

Już 1 kwietnia ruszy kolejny sezon Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. Na miłośników dwóch kółek czekać będzie blisko 300 różnych rowerów i nowa stacja.

Po raz pierwszy rower będzie można wypożyczyć ze stacji przy ulicy Sienkiewicza, obok centrum handlowego Plaza. Większa liczba rowerów i stacji nie wpływa na cennik. Zasady wypożyczania i korzystania z rowerów nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku. Korzystanie z roweru (po wcześniejszej rejestracji) jest bezpłatne przez pierwsze 30 minut. Od 31 do 60 minut opłata wyniesie 1 zł, druga godzina – 2 zł, trzecia godzina – 3 zł, czwarta i za każda kolejna godzina – 4 zł. Opłaty sumują się. Maksymalna długość wypożyczenia roweru to 12 godzin.

Sosnowiecki Rower Miejski nadal będzie częścią Roweru Metropolitalnego. To znaczy, że wypożyczając rower w Sosnowcu, Tychach czy Chorzowie, można go bez konsekwencji oddać do wypożyczalni w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Zabrzu.

- Nowa stacja rowerowa to zwiększenie liczby dostępnych pojazdów, będzie ich blisko 300, w tym rowery standardowe z fotelikiem do przewożenia dzieci, mniejsze rowery dla dzieci, które już potrafią jeździć na dwóch kółkach oraz rowery typu cargo. Mamy też trójkołowce dla osób z niepełnosprawnościami i tandemy – opisuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Po raz pierwszy system roweru miejskiego ruszył w czerwcu 2018 roku. Wtedy miłośnicy dwóch kółek mogli skorzystać z 9 stacji rowerowych. Ubiegły rok był rekordowy pod każdym względem.

Ze względu na pandemie COVID-19, w ubiegłym roku system ruszył 11 maja, a ostatnim dniem działania był 30 listopada. Pomimo krótszego sezonu użytkownicy SRM wynajmowali jednoślady ponad 69 tysięcy razy, łącznie przez ponad 40 849 godzin – to prawie połowa czasu spędzonego na rowerach od początku działania systemu! Łącznie od początku działania SRM jednoślady wynajęto ponad 143 tysiące razy. - Łącznie Sosnowiecki Rower Miejski liczy już sobie 18 121 użytkowników, tylko w 2020 roku dołączyło do niego ponad 7 tysięcy osób – dodaje prezydent Sosnowca.

Łącznie użytkownicy SRM w 2020 roku przejechali ponad 118 tysięcy kilometrów, a przez wszystkie lata funkcjonowania systemu ponad 228 tysięcy kilometrów!