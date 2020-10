Imponujące wyniki konkursu rowerowego Designer Outlet

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Uczestnicy konkursu zorganizowanego przez Designer Outlet Sosnowiec przejechali na rowerach odległość prawie trzech równików!

109 265 kilometrów – tyle przejechali na rowerach uczestnicy konkursu „Zakręceni z Designer Outlet Sosnowiec!

Jazda po nagrody!” Pogoda sprzyjała przez całe lato, więc mobilizacja rosła z etapu na etap. Uczestnicy wygrali nie tylko nagrody, ale przede wszystkim świetną kondycję i zdrowie.

Przez osiem tygodni Designer Outlet Sosnowiec zachęcał do tego, by z samochodu przesiąść się na rower i spróbować swoich sił w konkursie, w którym liczyła się liczba przejechanych kilometrów. Nie trzeba było być zapalonym cyklistą, konkurs został tak zaplanowany, aby każdy, bez względu na formę, mógł dołączyć do zabawy i powalczyć o nagrody. Łącznie w konkursie wzięło udział aż 414 uczestników.

– Jest nam bardzo miło, że tak wiele osób zdecydowało się podjąć nasze wyzwanie. Cieszymy się, że mamy tylu amatorów jazdy na rowerze wśród naszych klientów. Tym bardziej jesteśmy przekonani, że propagowanie zdrowego stylu życia przez nasze centrum trafia w ich potrzeby. – mówi Elżbieta Zygmunt Marketing Manager w Designer Outlet Sosnowiec.

Ale najważniejszy jest dystans, jaki łącznie wykręcili na rowerach uczestnicy zabawy.

- Liczba przejechanych kilometrów rosła z każdym etapem. Widać było, że walka o nagrody stała się naprawdę dobrym motywatorem - w ostatnich dwóch tygodniach składających się na finałowy etap, aplikacja konkursowa zliczyła prawie dwa razy więcej kilometrów niż w początkowym – podsumowuje Elżbieta Zygmunt. - Jednak największą niespodzianką okazał się dystans pokonany przez uczestników konkursu. Nasi klienci w czterech dwutygodniowych odsłonach konkursu przejechali łącznie aż 109 264,900 km. To tak, jakby prawie trzy razy okrążyli Ziemię dookoła po równiku – dodaje.

Największy dystans zarejestrowany przez jedną osobę wynosił 8 566 km. Kolejne osiągi w czołówce to

7 563 km i 5 206 km. Na wytrwałych cyklistów w każdym z etapów, a także w finale czekały atrakcyjne nagrody – karty podarunkowe Designer Outlet Sosnowiec o wartości od 200 do nawet 2000 zł. Łącznie nagrody powędrowały do 56 osób.

Konkurs miał także swój drugi ważny cel. Designer Outlet Sosnowiec część z przejechanych kilometrów zamienił na złotówki, które przekazane zostaną na rzecz Fundacji Las Na Zawsze. - To dzięki wytrwałości naszych cyklistów wspólnie z Fundacją posadzimy aż 1667 m2 „wiecznego lasu”. – wyjaśnia Elżbieta Zygmunt. - Fundacja nazywa te nasadzenia „wiecznymi”, ponieważ dba o status prawny ziemi, na której sadzi drzewa tak, by nie można było ich wyciąć w przyszłości.