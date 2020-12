Podsumowanie sezonu rowerowego w Sosnowcu. Padł rekord!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Rekordowa liczba stacji rowerowych, rekordowa liczba wypożyczeń i nowych użytkowników – tak można podsumować trzeci sezon funkcjonowania Sosnowieckiego Roweru Miejskiego.

Po raz pierwszy system roweru miejskiego ruszył w czerwcu 2018 roku

Wtedy miłośnicy dwóch kółek mogli skorzystać z 9 stacji rowerowych. W tym roku w systemie funkcjonowały już 23 wypożyczalnie SRM w których czekało aż 270 jednośladów. Oprócz klasycznych jednośladów można było skorzystać z rowerów wyposażonych w foteliki dziecięce, a także z rowerów dziecięcych, tandemów, rowerów cargo i trójkołowych.

Ten rok był wyjątkowy dla Sosnowieckiego Roweru Miejskiego

Ze względu na pandemie Covid-19 system ruszył 11 maja, ostatnim dniem działania był 30 listopada. Pomimo krótszego sezonu użytkownicy SRM wynajmowali jednoślady ponad 69 tysięcy razy, łącznie przez ponad 40 849 godzin – to prawie połowa czasu spędzonego na rowerach od początku działania systemu! Łącznie od początku działania SRM sosnowieckie jednoślady wynajęto ponad 143 tysiące razy.

Najczęściej odwiedzana stacja w Sosnowcu to Stawiki, skąd wynajęto rowery ponad 8 tysięcy razy. Warto zaznaczyć również, że w tym roku wydłużył się średni czas wynajmu do 35 minut i 30 sekund. - Jest to zauważalny trend we wszystkich miastach, w których funkcjonują rowery miejskie. Wydłużenie czasu jest oznaką, że mieszkańcy w czasach pandemii korzystają z jednośladów jako głównego środka transportu miejskiego, a nie tylko jego uzupełnienia – podsumowują przedstawiciele firmy Nextbike, która jest operatorem sosnowieckiego systemu.

Dzięki kompatybilności SRM z innymi systemami Nextbike na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, użytkownicy wypożyczając rower w innym mieście zwracali pojazd w Sosnowcu 649 razy. Dodatkowo, ponad 600 razy podróże rozpoczęte w Sosnowcu były kończone winnym mieście z czego najczęściej w Katowicach 534 razy.

Łącznie Sosnowiecki Rower Miejski liczy już sobie 18 121 użytkowników, tylko w tym roku dołączyło do niego ponad 7 tysięcy osób. Najbardziej aktywnym dniem był 17 maja - rowery miejskie były wtedy wynajmowane 1230 razy, czyli średnio, każdy rower został wynajęty 4 razy. Najpopularniejsze stacje to Stawiki(8376 wynajmów), Gospodarcza (5035), Park Sielecki (4625) i Park Środula (3968) – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Najpopularniejszymi trasami były podróże pomiędzy Rondem Ludwik, a Rondem Zagłębia Dąbrowskiego oraz odcinki Stawiki – ul. Gospodarcza.

Łącznie użytkownicy SRM w 2020 roku przejechali ponad 118 tysięcy kilometrów, a przez wszystkie lata funkcjonowania systemu ponad 228 tysięcy kilometrów!