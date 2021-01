Zbliża się sezon remontowy - Fixly podpowiada, jak się do niego przygotować

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Początek sezonu na remonty przypada na kwiecień, jednak przygotowania zwykle zaczynają się dużo wcześniej. Dwa miesiące to dobry czas na zaplanowanie wszystkich robót - można w tym czasie zorganizować budżet oraz znaleźć odpowiednich fachowców.

Sezon na remonty

Raport “Jak remontują Polacy” serwisu Fixly pokazuje, że sezon na odświeżenie i zmiany w aranżacji wnętrz rozpoczyna się w kwietniu. Wtedy właśnie wzrasta liczba rozpoczynanych prac remontowych w domach i mieszkaniach Polaków. Z kolei najwięcej robót finalizowanych jest w okresie od lipca do września. Zakończenie prac nie jest jednoznaczne z końcem planowania zmian. Aż 70 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przyznało, że kończąc remont myślało już o kolejnych zmianach w swoich czterech kątach.

Oczywiście należy pamiętać, że duży wpływ na remonty w tym roku, podobnie jak w zeszłym, będzie miała aktualna sytuacja na świecie. Ze względu na wybuch pandemii koronawirusa, wiele osób zdecydowało się przełożyć zeszłoroczne prace na jesień 2020 roku bądź wiosnę 2021. Czas pokaże jak będzie wyglądać rynek po dwunastu miesiącach funkcjonowania w nowej sytuacji.

Jeśli chcemy dokonać zmian w domach lub mieszkaniach, to warto zacząć już planować. Dwa miesiące to dobry czas, by przygotować się na remont. Pomoże to lepiej przeprowadzić cały proces i uniknąć komplikacji.

Jak zaplanować remont?