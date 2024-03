Wygraj nagrody z okazji 5. urodzin sosnowieckiego salonu Recman!

Elegancja, klasyka, wygoda - te trzy elementy czekają na Ciebie w salonie Recman, który wkrótce będzie świętował swoje piąte urodziny! Przyjdź 23 marca br. do salonu w Designer Outlet (Orląt Lwowskich 138) i otrzymaj 20% rabatu przy zakupie dwóch nieprzecenionych produktów!

Recman to polska marka znana z cenionej przez wielu odzieży męskiej oraz ekskluzywnych akcesoriów. Flagowe produkty marki są tworzone z najwyższej jakości materiałów, zapewniając nie tylko elegancję, ale również komfort noszenia. W ofercie firmy znajdziesz męskie garnitury, marynarki, spodnie, koszule oraz dodatki, które doskonale dopełnią twoją stylizację na każdą okazję - od spotkań biznesowych po wyjątkowe wydarzenia, takie jak ślub.

W związku z piątą rocznicą otwarcia salonu Recman w Sosnowcu przygotowaliśmy konkurs z fantastycznymi nagrodami:

I miejsce: perfumy Black by Recman

II miejsce: eleganckie spinki Recman

III miejsce: stylowy krawat Recman

Aby wziąć udział w konkursie, odpowiedz na pytanie: Krawat czy mucha? Co wybierasz i dlaczego? Swoją odpowiedź prześlij nam w poście konkursowym, który znajdziesz na fanpage’u rudaslaska.com.pl. Konkurs trwa do 18.03 do godziny 10:00. Najbardziej oryginalne odpowiedzi zostaną nagrodzone, a upominki będzie można odebrać w naszej redakcji (ul. Pocztowa 15 w Rudzie Śląskiej).

Zapraszamy również do polubienia fanpage’y Recman na Facebooku oraz Instagramie, aby być na bieżąco z nowościami i promocjami.