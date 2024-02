Unieważnić kredyt we frankach można w każdej chwili

Unieważnienie kredytu to poważna sprawa, sprawa sądowa, sprawa frankowa wymaga czasu i przygotowania, mimo wszystko z roszczeniem o unieważnienie można wystąpić w każdej chwili, każdym etapie spłaty kredytu. Obecnie sprawy frankowe są znacznie szybciej prowadzone, mona spodziewać się wyroku sądowego ju nawet w rok.

Unieważnienie, czy to pewne?

Wielu kredytobiorców nie dowierza, że da sie unieważnić kredyt, a co dopiero ich kredyt frankowy. Oczywiście nie jest to nigdy na sto procent pewne, jednak spełniać kryteria formalne oraz mając argumenty do unieważnienia, podstawy w postaci zapisów abuzywnych można być spokojnym o wygrana przed sądem. Ryzyko przegranej istnieje, niemniej jest niewielkie, patrząc na statystyki, z których wynika jak bardzo banki przegrywają w sądach można śmiało powiedzieć, że unieważnienie jest możliwe.

Kiedy warto unieważnić kredyt?

Nigdy nie jest dobry czas na unieważnienie, zawsze można znaleźć wymówkę że nie jest to idealny moment. W przypadku spraw frankowych nie trzeba się spieszyć z decyzją o powództwie, bowiem można z nim wystąpić w każdej chwili, również po zakończeniu spłat zobowiązania finansowego w walucie obcej. Dla wygranej i postępowania przed sądem nie ma znaczenia czy zapłaciliśmy połowę kredytu, czy większość, czy całkowicie. Znaczenie mają zupełnie inne kwestie. Roszczenie ni ulega przedawnieniu dzięki czemu nie ma terminu na wniesienie sprawy do sądu. Można to uczynić dziś jak i za rok.

Nie warto zwlekać

W sytuacji, w której obecnie są frankowicze nie warto zwlekać. Nie ma to uzasadnienia. Im później wystąpimy o unieważnienie, tym wyższa kwotę zwrotu otrzymamy przy rozliczaniu kredytu, jednak należy pamiętać, iż te środki najpierw musimy wpłacić do banku, zatem po co czekać na zwrot skoro można w ogóle nie płacić rat kredytu, których kwotę pokry mona z wynikającej nadpłaty w przypadku unieważnienia.

Wsparcie prawne na miarę złota

Powództwo o unieważnienie kredytu frankowego to nie błaha rzecz. Kancelaria frankowa Kalisz to właściwy adres, pod który warto zwrócić się o pomoc prawną samodzielne sporządzenie pozwu może być obarczone brakami formalnymi, które wydłuża postępowanie. Nie zawsze obiektywnie potrafimy ocenić argumenty na swoją korzyść, Może okazać się, że brakuje nam stosownej wiedzy praktycznej, doświadczenia z sali sądowej. Prawnicy wyspecjalizowani w sprawach frankowych pozwolą uniknąć stresu, wątpliwości, dodadzą nam informacji, pewności siebie, poinstruują w kwestii przesłuchania itd.

A co jeśli przegramy?

Przezorny zawsze ubezpieczony, wygranej w sądzie nikt nam nie zagwarantuje, mimo iż szacunkowo ponad dziewięćdziesiąt procent spraw banki przegrywają musząc unieważnić kredyt to są i takie umowy, które sąd utrzymał w mocy. Niestety przegrywając musimy być świadomi poniesienia kosztów sądowych postępowania, jak też kosztów reprezentacji, jeśli mieliśmy wynajętego prawnika, adwokata. sumarycznie koszty mogą być spore, jednak zestawiając je z potencjalną sumą zwrotu w przypadku wygranej są to sumy znikome i warte ryzyka, zainwestowania.