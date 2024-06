Targi Roślin i Rękodzieła po raz pierwszy w Parku Sieleckim!

W najbliższy weekend w Parku Sieleckim po raz pierwszy odbędą się Targi Rodzinne Ogrody. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Sosnowiec.

Nabędziemy nie tylko kwiaty i rękodzieło

W trakcie dwudniowej imprezy dla absolutnie każdego oprócz stoisk z ogromnym wyborem roślin do ogrodu i do domu, akcesoriów, przedmiotów użytkowych i ozdobnych bibelotów oraz pięknego rękodzieła będzie można skorzystać z wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy na warsztaty, do strefy odpoczynku, na pyszne jedzonko i wiele innych atrakcji.

Kiedy: 29-30 czerwca 2024 r.

O której: 10.00-20.00

Gdzie: Park Sielecki