Tragedia na Dniach Sosnowca. Pobity 28-latek nie żyje

Nie żyje mężczyzna, który został pobity podczas tegorocznych Dni Sosnowca. 28-letni piłkarz z Jastrzębia-Zdroju zmarł w szpitalu.

Tragiczne pobicie na Dniach Sosnowca

Do bójki doszło w niedzielę 9 czerwca podczas Dni Sosnowca. Jako pierwsza o pobiciu w trakcie Sosnowiec Fun Festival poinformowała telewizja TVS, która m.in. dotarła do świadków zdarzenia. Z ich relacji wynika, że grupa kilku osób zaatakowała młodego mężczyznę. Sprawcy mieli m.in. kopać go po głowie. Gdy ratownicy medyczni pojawili się na miejscu zdarzenia, napastnicy rozpierzchli się. 28-latek był reanimowany i został przetransportowany do szpitala. Poturbowana miała zostać także narzeczona mężczyzny.

Dzisiaj, 12 czerwca, Telewizja TVS poinformowała, że mężczyzna zmarł w szpitalu. Informacje te potwierdziła prokuratura.

W sprawie zatrzymano trzy nieletnie osoby

W sprawie zatrzymano trzy nieletnie osoby, które, jak informowała prok. Dorota Pelon, pełniąca funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, w żadnym stopniu nie są powiązane z ofiarą. Z uwagi na ich wiek, czynności procesowe będą wykonywane w IV wydziale Sądu Rejonowego w Sosnowcu, w wydziale rodzinnym i opiekuńczym. Postępowanie zostało wszczęte w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym. W najbliższych dniach zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny.

Więcej informacji już wkrótce.