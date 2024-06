Jak mieszkańcy Sosnowca głosowali w wyborach do Europarlamentu 2024? / fot. Pixabay

Wczoraj w Sosnowcu do urn poszło 41,46% uprawnionych wyborców! W województwie śląskim frekwencja wyniosła 40,31%. Sprawdźcie, na kogo zagłosowali mieszkańcy Sosnowca!

Wybory do Europarlamentu 2024

Dzisiaj rano PKW obwieściła wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego pochodzące ze wszystkich komisji wyborczych. Najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska, zdobywając 37,06 procent. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 36,16 procent. Trzeci wynik należy do Konfederacji, którą poparło 12,08 procent wyborców. Na kolejnych miejscach uplasowały się Trzecia Droga – 6,91 procent, oraz Lewica – 6,3 procent poparcia. Frekwencja wyniosła 40,65 proc.

Wyniki wyborów w woj. śląskim i Sosnowcu

Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy ze wszystkich komisji wyborczych w województwie śląskim. Według nich najwięcej głosów w wyborach do Europarlamentu zdobyła Koalicja Obywatelska. Do urn w naszym województwie poszło natomiast 1 339 123 osoby z 3 322 289 uprawnionych, co daje frekwencję na poziomie 40,31%.

W Sosnowcu najwięcej głosów również otrzymali kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Głosy rozłożyły się następująco:

Koalicja Obywatelska – 28 262 głosy - 47,26%

Prawo i Sprawiedliwość - 17 767 głosów – 29,71%

Lewica - 5 182 głosy – 8,67%

Konfederacja – 4 804 głosy – 8,03%

Trzecia Droga – 2 760 głosy – 4,62%

Bezpartyjni Samorządowcy - 423 głosy - 0,71%

Normalny Kraj - 256 głosy - 0,43%

POLEXIT - 152 głosy - 0,25%

Ruch Naprawy Polski - 126 głosów - 0,21%

Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 69 głosów - 0,12%

Frekwencja w Sosnowcu wyniosła 41,46%. Warto zaznaczyć, że w 2019 roku do urn wyborczych poszło 47,43% uprawnionych wyborców z naszego miasta.

Europosłowie z województwa śląskiego

Obecnie ważą się jeszcze losy odnośnie tego, kto dokładnie dostanie się do Europarlamentu. Obecnie możemy jedynie przedstawić listę kandydatów, która zdobyła największą liczbę głosów w województwie śląskim. Nie jest jednak pewnym, że dane osoby zostaną europosłami.

Najlepsze wyniki w woj. śląskim zdobyli: