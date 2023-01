Szukasz drzwi z montażem w Sosnowcu? Sprawdź, gdzie znajdziesz ich największy wybór

Drzwi z montażem to najpopularniejsze rozwiązanie wśród inwestorów remontujących swoje domy czy mieszkania. Dzięki usłudze łączonej można zaoszczędzić sporo czasu, ale i pieniędzy. Nic dziwnego, że wiele osób rozgląda się dziś za drzwiami z montażem w Sosnowcu i regionie. Warto podkreślić, że montaż zakupionych drzwi powinien zostać przeprowadzony przez wysokiej klasy fachowców, dlatego nie wybieraj przypadkowego miejsca zakupu. Bardzo duży wybór drzwi wraz z profesjonalną usługą montażu znajdziesz w Katowicach, a po szczegóły zapraszamy do naszego artykułu.

Dlaczego warto zamówić drzwi z usługą montażu?

Drzwi z montażem stanowią pierwszy wybór inwestorów wyposażających swoją nieruchomość w nową stolarkę. Podstawowym argumentem jest wygoda. Decydując się na ofertę łączoną nie trzeba już tracić czasu na szukanie ekipy, która zamontuje zakupione drzwi. Nie ma również potrzeby organizowania transportu, co akurat w przypadku tych produktów jest bardzo problematyczne.

Najważniejszym powodem, dla którego dobrze jest kupić drzwi z montażem w salonie stacjonarnym jest zyskanie pewności poprawnego wykonania tej usługi. Pamiętajmy, że producenci drzwi z reguły uzależniają gwarancję na swoje produkty właśnie od fachowego montażu. Jeśli zostaną tutaj popełnione poważne błędy, to gwarancja może przestać obowiązywać.

Poza tym źle zamontowane drzwi od początku irytują np. hałaśliwą pracą, ocieraniem itd. Po prostu się niszczą, przez co mogą wymagać wymiany już po kilku latach normalnej eksploatacji. Lepiej do tego nie dopuścić i zapewnić sobie fachowy montaż realizowany czy to przez salon drzwi, czy współpracującego z nim podwykonawcę.

Wspomnijmy również o tym, że zakup drzwi z montażem naprawdę się opłaca. Już na starcie pozwala to zaoszczędzić 15 proc. na podatku VAT (23 proc. podatku na same drzwi vs. 8 proc. na pakiet obejmujący dostarczenie i montaż drzwi). Ponadto cena montażu realizowanego przez salon jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza w porównaniu z tą, jaką trzeba byłoby zapłacić własnej ekipie remontowej.

Sprawdź, kto będzie odpowiadać za montaż Twoich drzwi

Zanim zamówisz drzwi z montażem w konkretnym salonie, to koniecznie dopytaj doradcę o to, kto przeprowadzi montaż zakupionej stolarki. Czy będą to pracownicy salonu, czy może firmy zewnętrznej, współpracującej ze sprzedawcą?

Upewnij się, że monterzy mają niezbędne kwalifikacje, doświadczenie, a za efekt ich pracy bezpośrednio odpowiada salon. Nie może być przecież tak, że w gdyby pojawiły się jakieś problemy, to klient będzie skazany na walkę z niesolidną firmą monterską.

Drzwi z montażem zamów w salonie w Katowicach

Jeśli nie chcesz tracić czasu na jeżdżenie po salonach czy marketach budowlanych, w których nie ma drzwi spełniających Twoje oczekiwania estetyczne i jakościowe, to mamy rozsądną propozycję. Wsiądź w samochód i w ciągu około 10 minut dojedź do galerii HOME CONCEPT w Katowicach, gdzie mieści się jeden z najpopularniejszych salonów drzwi w regionie – DRZWI INSIDE.

W salonie znajdziesz bardzo szeroki wybór drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, jak i wewnątrzklatkowych. Możesz oczywiście liczyć na fachowe doradztwo i pomoc techniczną ekspertów, którzy podpowiedzą Ci, jakie drzwi najlepiej sprawdzą się w Twoim domu czy mieszkaniu.

Co ważne, DRZWI INSIDE oferuje drzwi z profesjonalnym montażem przeprowadzanym przez sprawdzone ekipy. Daje to pewność poprawnego montażu, braku problemów użytkowych, trwałości drzwi, a w razie czego także szybkiej reakcji salonu na zgłoszenie poprawek, potrzeby przeprowadzenia regulacji etc.

Nie możesz znaleźć odpowiednich drzwi z montażem w Sosnowcu? W takim razie już teraz zaplanuj sobie wizytę w salonie DRZWI INSIDE w Katowicach, gdzie czeka na Ciebie ogromny wybór drzwi czołowych producentów, w tym Porta, Pol-skone, DRE, Erkado, Leon, Dorian, Korona, Eurodoor, Ronkowski, Barański, Alu4U, Erkado czy Delta.

