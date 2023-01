Sprzedajesz dom - nie popełniaj tych błędów

Oczywiście każdy sprzedawca chce dostać jak najwyższą cenę za swój obiekt. Jak na ironię, najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest NIE wystawianie produktu na sprzedaż po zbyt wysokiej cenie!

Podanie niewłaściwej ceny za swoją własność

Zbyt wysoka cena sprawi, że część potencjalnych nabywców straci zainteresowanie, zanim jeszcze zobaczy Twoją nieruchomość. Może też sprawić, że inni kupujący będą oczekiwać więcej niż to, co masz do zaproponowania. W efekcie sprzedaż nieruchomości po zbyt wysokiej cenie trwa niezwykle długo i kończy się sprzedażą po niższej cenie.

Błędne porównywanie wyceny refinansowej z wartością rynkową

Może się zdarzyć, że wycena refinansowa została podana w sposób błędny. Pożyczkodawcy często szacują wartość nieruchomości na wyższą niż w rzeczywistości, aby zachęcić do refinansowania. W istocie wartość rynkowa twojego domu może być niższa. Najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie pośrednika o najnowsze informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości w twojej okolicy. W ten sposób uzyskasz aktualny i zgodny z faktami szacunek wartości swojej nieruchomości Zapoznaj się z cenami ofertowymi mamtoo.pl/nieruchomosci/

Brak "prezentacji"

Chociaż ten błąd jest często poruszany i jak łatwo go uniknąć, to jednak nadal jest powszechny. Próbując sprzedać swój dom przyszłym nabywcom, nie wolno zapominać o tym, żeby dom prezentował się jak najkorzystniej. Wykonaj niezbędne naprawy. Posprzątaj. Sprawdź, czy wszystko działa i wygląda jak należy. Źle utrzymane mieszkanie, wymagające napraw, z pewnością obniży cenę sprzedaży nieruchomości, a nawet odrzuci niektórych kupujących.

Próbowanie "twardej sprzedaży" podczas prezentacji

Kupowanie domu to zawsze emocjonująca i trudna decyzja. Z tego powodu postaraj się, żeby potencjalni kupcy mogli wygodnie obejrzeć Twoją nieruchomość. Nie targuj się i nie próbuj sprzedawać na siłę. Bądź raczej przyjacielski i gościnny. Dobrym pomysłem jest wskazanie wszelkich drobnych udogodnień i bycie gotowym na pytania.

Próba sprzedaży osobom, które się przyglądają

Przyszły kupiec, który wykazuje zainteresowanie z powodu znaku "na sprzedaż", może nie być faktycznie zainteresowany twoją nieruchomością. Kupujący, którzy nie korzystają z pośrednictwa pośrednika, są często 6-9 miesięcy od zakupu i są bardziej zainteresowani zobaczeniem tego, co jest na rynku, niż dokonaniem zakupu. Możliwe, że muszą jeszcze sprzedać swój dom lub nie mogą sobie na niego pozwolić. Może nawet nie są pewni, czy chcą się przeprowadzić, czy nie.

Ograniczanie marketingu i reklamy nieruchomości

Istnieją dwa oczywiste narzędzia marketingowe, z których korzysta prawie każdy sprzedający: domy otwarte i ogłoszenia. Niestety, te dwa narzędzia są raczej nieskuteczne. Mniej niż 1% domów jest sprzedawanych podczas otwartych domów, a ogłoszenia drobne naprawdę już nie działają. W rzeczywistości pośrednicy często używają otwartych domów, żeby przyciągnąć przyszłych klientów, a nie żeby sprzedać dom. Twój pośrednik powinien stosować wiele różnych technik marketingowych, takich jak wirtualne domy otwarte, reklamować się w Internecie za pomocą mediów społecznościowych i innych metod mamtoo.pl