Sposoby na uzyskanie dodatkowych środków na emeryturze z renty dożywotniej

Renta dożywotnia to produkt adresowany do seniorów, którzy chcą uzupełnić świadczenie otrzymywane z ZUS lub KRUS. Jak wskazuje nazwa, renta jest wypłacana dożywotnio. Dodatkowo senior może otrzymać jednorazową wypłatę środków na spłatę posiadanych zobowiązań. Dowiedz się, na czym dokładnie polega renta dożywotnia.

Jak działa renta dożywotnia za mieszkanie?

Senior przekazuje firmie własność posiadanej nieruchomości, a w zamian otrzymuje od niej co miesiąc ustaloną kwotę pieniędzy – tak właśnie działa renta dożywotnia za mieszkanie. Z perspektywy seniora wybór takiego rozwiązania oznacza, że każdego miesiąca do końca życia będzie miał on zapewnione dodatkowe środki na swoje potrzeby. To jednak nie wszystko. Dodatkowa emerytura za mieszkanie jest tak skonstruowana, aby senior mógł pozostać w swoim mieszkaniu, z którym jest emocjonalnie związany.

Aby skorzystać z renty dożywotniej, trzeba spełnić kilka warunków stawianych przez firmy oferujące ten produkt. Przykładowo na stronie Funduszu Hipotecznego Familia SA Familiasa.pl można przeczytać, że potencjalny klient musi:

mieć odpowiedni wiek;

być właścicielem nieruchomości – mieszkania lub domu.

Bezpieczeństwo emerytury za mieszkanie – co warto wiedzieć?

Nieruchomość to jeden z najcenniejszych składników majątku. Czy seniorzy, którzy są zainteresowani rentą dożywotnią, mogą mieć pewność, że jest to rozwiązanie bezpieczne? Tak. Umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego, ten z kolei uwzględnia zapisy zabezpieczające emeryta na wypadek, gdyby firma spóźniała się z wypłatą świadczenia. Zabezpieczenia te to:

poddanie się przez fundusz hipoteczny egzekucji (art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego) – ten zapis pozwala seniorowi niemal od razu przejść do egzekucji świadczenia z pomocą komornika sądowego;

hipoteka na rzecz seniora – taki wpis zapewnia emerytowi, że renta dożywotnia będzie zaspokajana z nieruchomości w pierwszej kolejności;

prawo użytkowania mieszkania – oznacza ono, że osoba, która otrzymała dodatkową emeryturę za mieszkanie, może z niego dożywotnio korzystać (nawet właściciel nieruchomości nie ma prawa usunąć z niej seniora).

Korzyści finansowe z renty dożywotniej za mieszkanie

Renta dożywotnia za mieszkanie jest równoznaczna z tym, że rachunek bankowy seniora będzie comiesięcznie zasilany dodatkową, ustaloną wcześniej kwotą. Jednak świadczenie to nie wszystko, na co może liczyć senior. Ponieważ w momencie podpisania umowy z funduszem hipotecznym przestaje on być właścicielem lokalu, nie musi martwić się m.in. o podatek od nieruchomości czy jej ubezpieczenie – obowiązki te przechodzą na nowego właściciela.

Mniej formalności i więcej pieniędzy na swoje potrzeby – dodatkowa emerytura za mieszkanie jest sposobem, aby zyskać finansową wolność. Jednocześnie jest to alternatywa dla innych rozwiązań, które mogą zapewnić seniorowi dodatkowe środki. Mowa choćby o sprzedaży nieruchomości czy jej zamianie na mniejsze lokum. Każda z tych opcji wiąże się z przeprowadzką, która nie jest konieczna w przypadku renty dożywotniej.