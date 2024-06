Ruszyły zapisy na wycieczki – „Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator akcji „Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024” zaprasza do udziału w obfitujących w atrakcje wycieczkach, połączonych z warsztatami ekologicznymi, spacerami edukacyjnymi i grami terenowymi.

Darmowe wycieczki dla najmłodszych

Udział we wszystkich proponowanych wycieczkach jest bezpłatny, ale z powodu ograniczonej liczby miejsc, obowiązują zapisy. Formularze zgłoszeniowe i zgody dostępne są na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

Warunkiem udziału w wycieczce jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i zgody podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przesłanie ich na adres: zapisy@biblioteka.sosnowiec.pl lub dostarczenie ich osobiście do Działu Instruktażu i Promocji (Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, poziom II pokój nr 2.11, Dział Instruktażu i Promocji jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00).

Zapisać dziecko można już od 17 czerwca

Zapisy rozpoczynają się dnia 17 czerwca 2024 r. W przypadku wysłania karty zgłoszenia drogą elektroniczną rodzic/opiekun uczestnika otrzyma informację o zakwalifikowaniu się dziecka do udziału w wycieczce w odpowiedzi mailowej w tym samym dniu (w przypadku weekendu, w kolejnym dniu roboczym). W przypadku zgłoszenia uczestnika osobiście, rodzic/opiekun dziecka otrzymuje informację o zakwalifikowaniu się dziecka do udziału w wycieczce na miejscu (w Dziale Instruktażu i Promocji).

W przypadku, jeżeli dziecko, które zostało wpisane na listę uczestników, nie może z ważnych powodów wziąć udziału w wycieczce, jego rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić tę informację pod numerem tel. 693 266 411 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00). Osoby chętne do udziału w wycieczce, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w niej z powodu braku wolnych miejsc, mogą zostać wpisane na rezerwową listę uczestników (o czym rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową lub osobiście). W przypadku zwolnienia się miejsc, osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane o tym fakcie, najpóźniej dwa dni przed wycieczką. Organizator nie przyjmuje zapisów grup zorganizowanych. Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO wg w/w zasad i nie podlegają wcześniejszej rezerwacji.

Jakie wycieczki znajdują się w ofercie?

1 lipca 2024

Z wizytą w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej JURA w Ogrodzieńcu-Podzamczu – warsztaty ekologiczne, geograficzne, geologiczne, zwiedzanie Jurajskiego Parku Skalnego, w tym najwyższego wzniesienia Jury – Góry Janowskiego.

Uczestnicy wycieczki wezmą udział w warsztatach ekologiczno-geograficznych „Wartości przyrodniczo-kulturowe Podzamcza i okolicy” (zwiedzanie Jurajskiego Parku Skalnego, najwyższego wzniesienia Jury – Góry Janowskiego 511 m n.p.m., jurajskiego punktu widokowego). Następnie odbędą się warsztaty ekologiczno-geologiczne „Zbieramy i rozpoznajemy skały, minerały i skamieniałości jurajskie”, podczas których dzieci nauczą się używać profesjonalnego sprzętu geologicznego w prawdziwym kamieniołomie! Ta interaktywna lekcja historii, geografii i geologii pomoże dzieciom lepiej zrozumieć to „jak działa” nasza planeta i z jakimi wyzwaniami mierzy się na co dzień.

18 lipca 2024

Warsztaty w Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – warsztaty i gra terenowa.

Ziemia to fascynująca planeta, a pracownicy Muzeum Nauk o Ziemi wiedzą o niej wszystko. Przekonają się o tym dzieci, które wezmą udział w wycieczce. Poza zwiedzaniem Muzeum, zorganizowane zostaną również warsztaty na temat smogu i gra terenowa.

8 sierpnia 2024

GEOsfera w Jaworznie zaprasza! – warsztaty ekologiczne, spacer i przyrodnicza gra terenowa.

GEOsfera położona jest w niecce dawnego kamieniołomu wapieni triasowych Sodowa Góra. Obejmuje obszar zrewitalizowanego, nieczynnego kamieniołomu wapieni triasowych. Ze względu na dużą wartość przyrodniczą, a jednocześnie poznawczą oraz edukacyjną tego obszaru utworzono Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera z pawilonem dydaktycznym, w którym prowadzone są zajęcia tematyczne z zakresu geologii, botaniki lub geografii. Właśnie tu odbędą się kameralne warsztaty na temat roli wody, spacer pod okiem edukatora, a także przyrodnicza gra terenowa, która zaangażuje dzieci i będzie doskonałą okazją do poznania wszystkich zakamarków Ośrodka.

22 sierpnia 2024

W pracowni młodego zielarza – wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – warsztaty w zielarium i terenowa ziołogra.

Uczestnicy wezmą udział w wycieczce do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, by tam zwiedzić wszystkie zakamarki ogrodu, a także spróbować swych sił w warsztatach i grze terenowej. Warsztaty w zielarium – dzieci za pomocą węchu, dotyku i wzroku nauczą się rozpoznawać podstawowe, często spotykane na co dzień zioła oraz poznają ich właściwości. Dowiedzą się, co czyni roślinę ziołem, w jaki sposób pozyskiwać surowiec zielarski i jak go przygotować, aby jak najbardziej skorzystać z jego dobroczynnych właściwości. W trakcie warsztatów wezmą również udział w ziołogrze w labiryncie pnączy. Ostatnim etapem będzie samodzielne wykonanie produktu – soli ziołowej, co pozwoli dzieciakom na zabranie aromatu ziół ze sobą. Gra terenowa to natomiast świetna zabawa na świeżym powietrzu dla całej grupy. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe drużyny dostaną mapy i misję do wykonania. Celem gry będzie dotarcie do wyznaczonych punktów i rozwiązanie przygotowanych zadań. Liczyć będzie się spostrzegawczość, logiczne myślenie, umiejętność posługiwania się mapą i współpraca w drużynie.

23 sierpnia 2024

Wizyta w EGZOTARIUM – Centrum Edukacji Ekologicznej w Sosnowcu – zwiedzanie i kreatywne ekologiczne warsztaty „Stwórz swój własny las w słoiku”.

Wizyta w nowo otwartym Egzotarium w Sosnowcu (unikatowej w skali kraju palmiarni, w której prezentowana jest flora i fauna z całego świata), pozwoli dzieciom nie tylko zwiedzić to wyjątkowe, ultranowoczesne centrum edukacyjne (od piwnic aż po korony drzew), ale także wziąć udział w kreatywnych ekologicznych warsztatach „Stwórz swój własny las w słoiku”. Uczestnicy warsztatu samodzielnie wykonają pod okiem specjalistów swój własny las w słoiku – zamknięty ekosystem w szklanym naczyniu. Zajęcia wspierają rozwój umiejętności manualnych i artystycznych, a także są punktem wyjścia do rozmowy o funkcjonowaniu przyrody i znaczeniu roślin dla ekosystemu. To świetna zabawa z elementami nauki, której wymiernym efektem będzie stworzenie unikalnej ozdoby do swojego domu.

Organizator zastrzega, że zajęcia dostosowane będą do poziomu dzieci w wieku 6-12 lat.