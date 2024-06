Porywające nowości w kinach Helios

Zbliżający się początek lata przyniesie różnorodne seanse na ekranach kin Helios w całej Polsce. W repertuarze zagoszczą premiery: „Wake up” i „Arka Noego. Ahoj przygodo!”, a także gorąca przedpremiera – „Gru i Minionki: Pod przykrywką”, na którą z pewnością czekają wszyscy widzowie, bez względu na wiek. Nie zabraknie najbardziej popularnych nowości ostatnich tygodni i tematycznych cyklów filmowych.

Wake up

„Wake up” to najnowszy horror, opowiadający o grupie młodych aktywistów, chcących nietypowo zaprotestować przeciwko niszczeniu środowiska. Chowając swoją tożsamość za zwierzęcymi maskami, jako metodę działania obierają zniszczenie miejscowego centrum handlowego. Zaraz po jego zamknięciu dopuszczają się wandalizmu, a wszystko to nagrywają telefonami i zamierzają opublikować w sieci. Grupa nie spodziewa się jednak, że pozostanie uwięziona wewnątrz budynku z obłąkanym ochroniarzem, który weźmie ich na celownik. Nadchodząca noc stanie się desperacką walką o życie...

Arka Noego. Ahoj przygodo!

Premierą dla kinomanów w każdym wieku jest „Arka Noego. Ahoj przygodo!”. Animacja podejmuje doskonale znaną historię o Noe, jednak z perspektywy dwójki zawadiackich myszek – Vini i Tito. Przyjaciele spędzają czas na tworzeniu i graniu muzyki, ale ich spokojną codzienność zakłóca wieść o powstaniu Arki, dzięki której przed potopem ocaleją wybrane zwierzęta. Na statku znajduje się groźny lew i jego świta, pragnący podporządkować sobie pozostałe gatunki. Vini i Tito wpadają na pomysł, by o władzy na pokładzie zadecydował... konkurs piosenki!

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Już w najbliższy piątek, 21 czerwca, na wielkie ekrany kin zawitają wyczekiwane, przedpremierowe seanse animacji „Gru i Minionki: Pod przykrywką”. Kontynuacja przeboju ukazuje dalsze losy bohaterów, z superzłoczyńcą Gru na czele, którego rodzina się powiększa. Gru Junior nie jest spokojnym maluchem i mocno daje się we znaki swojemu tacie! Jednocześnie do akcji wkraczają nowi przeciwnicy – Maxime Le Mal i jego dziewczyna ValentinaąŚ

W głowie się nie mieści 2

To oczywiście nie wszystko! W bieżącym repertuarze znajdą się inne tytuły dla całej rodziny, takie jak „W głowie się nie mieści 2”, które z miejsca stało się wielkim hitem. Animacja przedstawia dorastającą Riley. Wiążą się z tym ogromne zmiany w gronie Emocji – dołączają do nich nowe postacie, takie jak Obawa i Wstyd. Między bohaterami dochodzi do konfliktów, odbijających się na postępowaniu dziewczyny...

Garfield

Wśród propozycji dla najmłodszych nie może zabraknąć ciepło przyjętego „Garfielda”. Film ukazuje dzieciństwo bohatera, jak również jego spotkanie z dawno niewidzianym ojcem. Początkowo niechętny wobec rodzica, Garfield rusza mu na pomoc w jego tarapatach.

Bad Boys: Ride or Die

W repertuarze Heliosa nadal jest dostępna przebojowa nowośź ze znanej serii – „Bad Boys: Ride or Die”, w którym w głównych rolach występują Martin Lawrence i Will Smith. Policjanci z Miami, Marcus i Mike próbują oczyścić imię kapitana Howarda, niesłusznie oskarżonego o przestępstwa związane z narkotykami. Tropiąc spisek, sami wpadają w tarapaty... Fani kina postapokaliptycznego mogą natomiast obejrzeć widowiskową produkcję „Furiosa: Saga Mad Max”. Przybliża ona historię młodości imperator Furiosy – została wówczas porwana, a następnie zaczęła planować zemstę...

UEFA EURO 2024

W wybranych kinach Helios zagoszczą także emocje związane z piłką nożną i turniejem UEFA EURO 2024! Kibice będą mogli na żywo oglądać mecze reprezentacji Polski, która stoczy pasjonujące pojedynki w fazie grupowej. W piątek, 21 czerwca odbędzie się spotkanie z Austrią, natomiast na wtorek, 25 czerwca zaplanowano mecz z Francją. Ponadto w niektórych lokalizacjach ukraińscy kibice mogą śledzić spotkania swoich rodaków ze Słowacją (21 czerwca) i Belgią (26 czerwca).

Kino konesera

W nadchodzącym tygodniu nie zabraknie lubianych filmowych cykli. W poniedziałkowe popołudnie w repertuarze znajdzie się Kino Konesera, czyli projekcje nieco bardziej niszowych propozycji z różnych stron świata. 24 czerwca zostanie wyświetlona niemiecka komedia pełna czarnego humoru – „Kolacja pożegnalna”. Lisa i Clemens pragną przeprowadzić się do Berlina. Przed wyjazdem organizują kolację dla przyjaciół, którzy jednak odwołują wizytę, a na ich miejsce pojawiają się nieproszeni goście...

Kultura Dostępna

Na czwartek tradycyjnie zaplanowano seanse polskich filmów w ramach cyklu Kultura Dostępna. 27 czerwca odbędzie się projekcja dramatu „Strefa interesów”, będącym koprodukcją z udziałem polskich twórców. Przedstawia ona życie rodziny Rudolfa Hossa – komendanta obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Dzieło Jonathana Glazera zdobyło dwie statuetki na tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów, w tym nagrodę za najlepszy film międzynarodowy.

Szczegóły dotyczące czerwcowych seansów oraz bilety na wszystkie pokazy można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych w całej Polsce.



