Plecak z personalizowanym nadrukiem? A może lepiej z dedykowanym napisem?

Klasyczne, jednolite plecaki, które niczym się nie wyróżniają, powoli odchodzą do lamusa. Obecnie na topie są spersonalizowane gadżety, za pomocą których można wyrazić siebie i podkreślić swoją indywidualność. Trwająca moda na takie dodatki sprawiła, że w sprzedaży dostępnych jest wiele, ciekawych wzorów plecaków z nadrukiem. Który z nich wybrać?

Czym się kierować przy wyborze plecaka z nadrukiem?

Na rynku można znaleźć plecaki, które różnią się od siebie pojemnością, ilością przegródek oraz konfiguracją. Elementy te wpływają na funkcjonalność torby, jednak nie można także zapominać o estetyce. Plecaki stanowią bowiem modny dodatek do stroju, który sprawdzi się nie tylko w szkole i podczas wycieczek. Taki gadżet często traktowany jest jako praktyczne akcesorium, które służy do podkreślenia charakteru stylizacji. Warto więc dobrze przemyśleć wybór odpowiedniego wzoru, aby pasował do różnych okoliczności.

Plecaki reklamowe z napisem i do użytku własnego

Jeszcze do niedawna spersonalizowane gadżety stanowiły domenę przedsiębiorców i wykorzystywane były do celów promocyjnych. Obecnie istnieje wiele firm oferujących możliwość zamówienia pojedynczych sztuk samodzielnie zaprojektowanych akcesoriów jak np. MegaKoszulki oferująca m.in. plecaki z nadrukiem . Korzystając z dostępnego na stronie kreatora, możesz stworzyć plecak z własnym napisem lub logo. Który wariant sprawdzi się lepiej? Zobacz nasze gotowe propozycje!

Plecak z logo superbohatera

Plecak z logo

Pierwszą propozycją jest klasyczny plecak z nadrukiem, który można dodatkowo spersonalizować. Grafika przedstawia charakterystyczny symbol Batmana, dlatego przypadnie do gustu miłośnikom przygód superbohaterów. W tej formie plecak z logo prezentuje się ciekawie, ale na pewno nie można oczekiwać, że ktoś nie będzie miał takiego samego. Jeżeli zależy Ci na nadaniu osobistego charakteru, pod logo możesz umieścić swoje imię lub krótkie hasło, które pasuje do Ciebie.