Rabiks - firma informatyczna Sosnowiec

Rabiks – firma informatyczna z Sosnowca, która dba o technologiczną stronę Twojego biznesu

Zrelaksuj się – my zajmiemy się Twoim IT! Rabiks to doświadczona firma informatyczna oferująca kompleksowe usługi dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jesteśmy oficjalnym członkiem Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz zaufanym partnerem biznesowym firm z wielu branż.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

Kompleksową obsługę informatyczną dla firm – od audytów IT, przez administrację serwerami i sieciami, po doradztwo sprzętowe i techniczne wsparcie użytkowników.

– od audytów IT, przez administrację serwerami i sieciami, po doradztwo sprzętowe i techniczne wsparcie użytkowników. Wdrożenia systemów ERP Streamsoft – jako Platynowy Partner, dostarczamy zaawansowane rozwiązania do zarządzania firmą, usprawniające produkcję, handel i usługi.

– jako Platynowy Partner, dostarczamy zaawansowane rozwiązania do zarządzania firmą, usprawniające produkcję, handel i usługi. Usługi teletechniczne – montaż monitoringu, systemów alarmowych, kontroli dostępu, instalacje telekomunikacyjne i okablowanie strukturalne.

Nasze wartości to:

Bezpieczeństwo – zapewniamy zgodność z przepisami i ochronę danych. Komfort współpracy – Ty się skupiasz na biznesie, my na technologii. Komunikatywność – mówimy zrozumiałym językiem, słuchamy i proponujemy realne rozwiązania.

Rabiks to zgrany zespół ekspertów, który stanie się Twoim zewnętrznym działem IT – elastycznym, niezawodnym i zawsze na czas. Wspólnie uporządkujemy procesy, zwiększymy efektywność i zyski Twojej firmy, wykorzystując najnowsze technologie.

Zaufaj profesjonalistom. Wybierz Rabiks – IT, które działa.