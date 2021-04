O co pytać przy zakupie domu z rynku pierwotnego?

Na zakup domu z rynku pierwotnego decyduje się coraz więcej osób – głównie ze względu na oszczędność czasu, który trzeba byłoby poświęcić na samodzielne wybudowanie własnej nieruchomości. Nie wszyscy wiedzą jednak, na co szczególnie warto zwrócić uwagę przy zakupie budynku od dewelopera i o co należy koniecznie zapytać przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Weryfikacja dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji

W pierwszej kolejności – najlepiej jeszcze przed wstępną rozmową z deweloperem – warto sprawdzić opinie na jego temat oraz wcześniej zrealizowane projekty. Dobrze na przykład, jeśli deweloper ma już w swoim portfolio domy jednorodzinne (niezależnie od tego, czy to będą nowe domy na Śląsku , Mazowszu czy może przy granicy z Niemcami).

Oprócz tego warto też sprawdzić opinie na temat dewelopera wystawione przez dotychczasowych nabywców – na ogół można je łatwo znaleźć w Internecie. Jeśli część klientów zgłaszało problemy, podczas rozmowy z deweloperem warto zapytać, czy takie sytuacje faktycznie miały miejsce w przeszłości, a jeśli tak – z czego wynikały.

Sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego

Kolejnym krokiem przy zakupie domu od dewelopera powinno być dokładne sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego. Może się bowiem wydawać, że lokalizacja domu jest idealna (np. w pobliżu znajduje się dużo zieleni i nie ma zbyt wiele budynków), ale za to są już zaplanowane inwestycje, które całkowicie odmienią otoczenie domu. Może to być np. nowa ulica, sklep lub jakikolwiek inny, duży budynek. O planowane inwestycje warto też zapytać samego dewelopera, który powinien takie informacje posiadać.

Prospekt informacyjny i projekt architektoniczno-budowlany

Coś, o co zawsze warto zapytać dewelopera, to prospekt informacyjny oraz projekt architektoniczno-budowlany. W prospekcie można znaleźć nie tylko informacje o samym deweloperze (jego sytuacji finansowo-prawnej) jak i o całym przedsięwzięciu, ale także dane dotyczące konkretnego budynku. W prospekcie musi się znaleźć np. układ pomieszczeń w lokalu czy ich powierzchnia. Warto też pamiętać, że deweloper, zgodnie z przepisami, jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazania – na trwałym nośniku informacji – prospektu razem z załącznikami. Wystarczy, że osoba zainteresowana zawarciem umowy wyrazi takie życzenie.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy deweloperskiej mogą również poprosić dewelopera o udostępnienie projektu architektoniczno-budowlanego, w którym powinny znaleźć się wszystkie interesujące dla potencjalnego nabywcy informacje. Należy jednak pamiętać, że w przypadku projektu deweloper nie musi wydawać kopii dokumentów – zainteresowane osoby zapoznają się z projektem np. w siedzibie firmy. Mogą natomiast wykonywać fotografie dokumentów czy sporządzać z nich notatki.

Jeśli jest taka możliwość, warto zapytać dewelopera także np. o kartę standardów materiałowych – tak, by mieć pewność, jakich materiałów deweloper zamierza użyć, a jakie są z góry wykluczone.