Na jakie urządzenia do czyszczenia podłóg warto postawić?

Zadbana podłoga to wizytówka każdej firmy i każdego domu, dlatego tak ważne jest utrzymanie jej w czystości. Podłoga ze śladami brudu nie tylko odstrasza gości, klientów i interesantów, ale może również być przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Niezbędne jest zatem systematyczne jej czyszczenie za pomocą odpowiednich urządzeń i środków chemicznych, specjalnie przeznaczonych dla danej powierzchni. Z jakich maszyn najlepiej korzystać?

Podłogi w dużych pomieszczeniach

Do większych powierzchni, np. w hipermarketach, galeriach handlowych, budynkach dworców kolejowych czy lotnisk, hal sportowych, fabrycznych lub magazynowych, szkół, szpitali, przeznaczone są profesjonalne maszyny czyszczące. W zależności od wielkości powierzchni i dostępu do zasilania elektrycznego do wyboru są maszyny kablowe lub bateryjne. W obu rodzajach dostępne są różne wielkości – od mniejszych, prowadzonych za pomocą uchwytu, do największych, samojezdnych (z własnym napędem) i z fotelem dla operatora; te ostatnie mają zasilanie wyłącznie bateryjne. Takie maszyny w Polsce sprzedaje firma Numatic – wiodący producent maszyn i urządzeń sprzątających. Jednym z jego dystrybutorów jest euroczystosc.pl.

Maszyna czyszcząca jest niezwykle wydajna, bowiem za jednym przejazdem myje, szoruje, zbiera wodę z detergentem i osusza czyszczoną powierzchnię. Nie zakłóca więc zwykłego rytmu pracy ani ruchu w sprzątanym obiekcie. Dlatego zdecydowanie warto postawić na automat szorująco – zbierający, który przyda się w każdej firmie sprzątającej.

Pomieszczenia z wnękami, zaułkami i zakamarkami

Do tego rodzaju pomieszczeń, a także do czyszczenia tarasów, podjazdów bądź alejek w przydomowym ogrodzie bardzo przydatna jest szorowarka. Czyszczenie z jej pomocą odbywa się poprzez ruch obrotowy szczotki szorującej, zakładanej bezpośrednio na głowicę, lub pada czyszczącego, posiadającego dodatkowe uchwyty mocujące. Za pomocą szczotek czyści się dywany, wykładziny lub wszelkie powierzchnie na bieżąco, natomiast pady służą do zdzierania większych, zastarzałych zabrudzeń lub powierzchni ochronnej przed położeniem nowej (pady twarde), a także do polerowania (pady delikatne).

Szorowarka wyposażona jest w zbiornik, do którego wlewany jest roztwór wodny środka chemicznego, sukcesywnie dozowany podczas przejazdu po czyszczonej powierzchni. Niestety, szorowarki nie posiadają własnego systemu odsysającego, dlatego muszą współpracować z odkurzaczem do pracy na mokro. W sklepie bonus-czystosc.pl można zakupić zestaw – szorowarka Numatic NR 1500 i odkurzacz Numatic WV 470, który, co oczywiste, może być wykorzystywany niezależnie jako urządzenie do pracy na sucho lub na mokro.

Szorowarki dobrze zdają egzamin tam, gdzie maszyna do mycia podłóg miałaby utrudniony wjazd, np. w magazynie z dużą liczbą gęsto rozstawionych regałów lub w pomieszczeniu z rozlicznymi zakamarkami.

Odkurzacz – najważniejsze urządzenie w każdej firmie sprzątającej

Żadna firma sprzątająca nie może obejść się bez odkurzacza. Odkurzacz profesjonalny ma zdecydowaną przewagę nad domowym. Ma znacznie większą moc silnika, a przez to siłę ssania. Jego konstrukcja jest znacznie bardziej solidna, a sama budowa nieco inna. O ile odkurzacze domowe wciąż produkowane są w wersji poziomej (choć pionowe spotyka się coraz częściej), o tyle profesjonalne są wyłącznie pionowe. Odkurzacz profesjonalny jest odporny na wiele uszkodzeń mechanicznych, uderzeń i innych niekorzystnych czynników zewnętrznych, bowiem zazwyczaj środowisko, w którym jest wykorzystywany, jest mniej przyjazne niż warunki domowe.

Większe modele odkurzaczy profesjonalnych wyposażone są w wózki, przeznaczone do ich wygodnego przewożenia. Wiele z nich jest przystosowanych do pracy zarówno na sucho, jak i na mokro. Natomiast typowy profesjonalny odkurzacz piorący jest niezastąpionym urządzeniem do czyszczenia nie tylko dywanów i wykładzin, ale także tapicerki meblowej. Nie tylko pierze, ale również skutecznie usuwa roztocza i inne mikroorganizmy. W obu wymienionych wyżej sklepach można znaleźć wiele modeli odkurzaczy profesjonalnych, znajdujących zastosowanie w sprzątaniu wszelkich pomieszczeń i powierzchni – od najmniejszych domowych do fabrycznych, jak również na budowach.

Mop – przydatne narzędzie do mycia podłóg

Mop jest jednym z akcesoriów, bez którego nie może się obejść żadna firma sprzątająca. Profesjonalne mopy różnią się od domowych materiałem wykonania, konstrukcją, kształtem, a przede wszystkim jakością. Dostępne są mopy obrotowe i płaskie; każde z nich mają inne cechy. Najlepszym rozwiązaniem dla firmy sprzątającej jest zakup zestawu do mycia podłóg: kompletu mopów wraz z wózkiem do sprzątania. Optymalny jest zestaw dwuwiadrowy z dodatkowymi pojemnikami (kuwetami) i półkami na detergenty i akcesoria pomocnicze oraz z wyciskarkami – do mopa płaskiego i obrotowego. Dobrze również wyposażyć go w system mocowania worka na śmieci o dużej pojemności. Dzięki takiemu zestawowi można myć podłogi we wszystkich pomieszczeniach, gdzie nie ma zastosowania maszyna do mycia ani szorowarka.