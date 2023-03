Magiczne właściwości zdrowotne lawendy - to nie tylko zapach

Lawenda, najbardziej znana ze swoich pachnących, fioletowych kwiatów, jest rośliną wieloletnią (odrasta co roku), która jest również znana ze swoich właściwości zdrowotnych.



Korzyści płynące z lawendy

Zarówno tradycyjne podręczniki zielarskie, jak i badania naukowe potwierdzają rolę lawendy jako środka o wszechstronnym działaniu. Dzieje się tak dlatego, że części rośliny zawierają różne związki, które pozytywnie wpływają na Twoje ciało. Związki te to flawonoidy, które znajdują się również w warzywach i owocach, oraz kumaryna. Oba mają działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Olejek eteryczny z lawendy jest równie silny i zawiera ważne związki, takie jak linalool. Wykazano, że linalol zmniejsza niepokój i ciśnienie krwi. https://testujemyjedzenie.pl/barilla-pesto-ricotta-e-noci-test-opinie/

Lista potencjalnych korzyści lawendy

Wspomaga sen. Niektóre badania sugerują, że lawenda może podnieść poziom melatoniny w Twoim organizmie, dzięki czemu lepiej wypoczywasz w nocy.

Zmniejsza ból i stan zapalny. Badania wykazały, że olejek eteryczny z lawendy może pomóc w zmniejszeniu bólu głowy.

Pomaga na nastrój, niepokój i depresję. Lawenda jest znana z tego, że uspokaja system nerwowy, poprawia nastrój, a nawet obniża ciśnienie krwi. Badania łączą stosowanie lawendy z mniejszym poziomem lęku i depresji.

Jak lawenda może poprawić twoje zdrowie

Łagodzi bóle menstruacyjne. W jednym z badań kobiety, które wąchały lawendę przez 30 minut dziennie w ciągu pierwszych trzech dni miesiączki, po dwóch miesiącach odczuwały mniejszy ból. Inne badania wykazały, że stosowanie olejku eterycznego z lawendy na brzuch zmniejsza bóle menstruacyjne.

Zabija szkodliwe wirusy i bakterie. Zanim pojawiły się środki antyseptyczne, ludzie używali lawendy do czyszczenia oddziałów szpitalnych. Nadal używa się jej ze względu na właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe"

Zmniejszanie objawów kolki. Jedno z badań wykazało, że masaż aromaterapeutyczny z użyciem olejku lawendowego był skuteczny w zmniejszaniu objawów kolki u niemowląt, w tym ilości płaczu w tygodniu.

Możesz używać lawendy w następujących formach: olejek eteryczny, ekstrakt, roślina (kwiat, łodyga i liście), herbata.

Jak używać eterycznego olejku lawendowego ?

Możliwości zastosowania olejku eterycznego z lawendy są nieograniczone. Olejki eteryczne to skoncentrowane ekstrakty roślinne. Ponieważ są tak silne, używaj ich oszczędnie i ostrożnie. Możesz stosować olejek lawendowy: w kąpieli, jako dodatek do wody destylowanej, aby zrobić spray do pokoju lub ciała, jako olejku do masażu testujemyjedzenie.pl

Jak używać aromatu lawendy

Już samo wdychanie zapachu kwiatu lawendy przynosi duże korzyści. Aby korzystać z aromaterapii, użyj kwiatów do zrobienia: mydła lawendowego, olejku do skóry z dodatkiem lawendy, saszetki lub torebki, kąpieli zapachowej.