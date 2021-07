Kurs Żurawia HDS

Kursy UDT to doskonały przykład na to jak w wielu wypadkach krótkie kursy doszkalające pozwalają na uzyskanie dobrej pracy. Urząd Dozoru Technicznego sprawuje pieczę nad wydawaniem certyfikatów dla osób, które chcą rozpocząć pracę z urządzeniami dozoru technicznego, obok wózka widłowego czy suwnicy znajdziemy tam żurawie HDS. W tym artykule chcemy zająć się kursami na żurawie HDS.

Kurs na żurawia

Obecny rynek pracy docenia osoby, które posiadają certyfikaty i mogą wykazać się doświadczeniem. To drugie zdobywa się pracą, a żeby ją zdobyć często trzeba przekonać czymś do siebie potencjalnego pracodawcę. Najlepszym sposobem by to uczynić jest spełnianie wymogów przedstawionych w ogłoszeniu oraz posiadanie szkoleń nie tylko potwierdzających posiadanie potrzebnej wiedzy, ale również świadczących o zaangażowaniu danej osoby i chęci rozwoju. Wielu pracodawców docenia osoby, które chcą się kształcić, gdyż wartość takiego pracownika dla firmy jest zdecydowanie większa. Spora część pracodawców wręcz wysyła swoich pracowników na szkolenia.

Umiejętność obsługi żurawi HDS sprzedaje się w wielu branżach i jest w stanie zagwarantować nie tylko stałą, ale i dobrze płatną pracę. Warto rozwinąć skrót HDS, który oznacza Hydrauliczny Dźwig Samochodowy, czyli specyficzny ciężki sprzęt służący do podnoszenia i przenoszenia ładunków. Zasada podobna jak w przypadku żurawi wysokościowych, myślę że każdy doskonale wie jak wygląda przenośny żuraw HDS. Żurawie HDS opierają się na układach hydraulicznych więc są w stanie podnosić naprawdę ciężkie przedmioty. Taki hydrauliczny żuraw montowany na samochodzie może być przenoszony z jednego auta na inne, ale istnieją również żurawie samojezdne.

Przystąpić do kursu mogą osoby pełnoletnie, które są dysponują ważnym prawem jazdy kategorii C i nie posiadają przeciwwskazań natury zdrowotnej. Szczególnie warto rozważyć kursy w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Omega, który może się pochwalić bardzo wysoką zdawalnością egzaminów. Musisz wiedzieć, że kurs przygotowuje do egzaminów, samo ukończenie kursu nie nadaje uprawnień. Istotny jest fakt, że kurs na żurawia trwa zaledwie dwa dni a jego cena jest naprawdę niska. Kursanci przechodzą przez zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Egzamin jest odzwierciedleniem tego co się dzieje podczas kursów. Również składa się z części teoretycznej w formie pisemnego testu, który trwa do 30 minut oraz egzaminu praktycznego. Po pozytywnym przejściu egzaminu uzyskuje się uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokładny program szkolenia oraz przykładowe pytania i odpowiedzi UDT dostępne są na stronie ośrodka Omega. Znajdziesz tam również najczęściej zadawane pytania odnośnie samych kursów, uprawnień i egzaminów.

Jak widzisz kursy HDS są naprawdę przydatne i potrzebne w wielu branżach. Na rynku pracy nie brakuje ogłoszeń, w których pracodawcy szukają kierowców z uprawnieniami do obsługi żurawi HDS i samojezdnych. Jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia koniecznie sprawdź ofertę lokalnego ośrodka szkoleniowego Omega. To tyle w temacie kursów na żurawie HDS, zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi artykułami.