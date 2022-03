Kia EV6 - najlepsze auto elektryczne w swojej klasie?

Trendy w motoryzacji w bardzo zauważalny sposób ulegają drastycznym znamion, oczywiście tylko w kierunku na lepsze. Niemal jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe samochody elektryczne, a wśród Kia EV6, która szturmem zdobywa rynek.

Odkryj Kia EV6

EV6 to elektryczny crossover klasy średniej, produkowany pod marką Kia od 2021 roku. To samochód, który wyznacza całkowicie nową erę i standardy na najbliższe lata. Nie da się go nie zauważyć na drodze. Swoją stylistyką przyciąga wzrok każdego, kto go mija. Nie jest to auto dla tych, którzy lubią przemknąć ulicami niepostrzeżenie.

Kia EV6 – nadwozie i wymiary

Kia EV6 wyróżnia się masywną sylwetką, ale za sprawą opływowych kształtów prezentuje się ultranowocześnie. Jeśli dodamy do tego oryginalne detale, nietypowe reflektory i lusterka oraz klamki, które w niezwykły sposób zostały wkomponowane w nadwozie – zobaczymy auto wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju, znacznie wyróżniające się spośród szarej masy samochodów współczesnych.

Auto EV6 zostało skonstruowane według zupełnie nowej architektury koncernu. Ma wyjątkowo duży rozstaw osi wynoszący 290cm a przy tym całkowicie płaską podłogę. Wymiary zewnętrzne to 468 cm x 188 cm x 155 / 154,5 cm.

Wnętrze Kia EV6

Wnętrze, podobnie jak sylwetka samochodu, jest urządzone w sposób oryginalny i nowoczesny, a całość wykonana z widoczną dbałością o każdy najmniejszy szczegół, wykonana z materiałów najwyższej jakości. Na tablicy przyrządów przykuwają uwagę dwa wielkie ekrany, o przekątnej 12,3 cala każdy. A pod nimi znalazło się miejsce na trzeci wyświetlacz, zaprojektowany na wzór Macbooków Pro. Równie atrakcyjnie prezentują się multimedia. Grafika nawigacji wygląda wyjątkowo atrakcyjnie a przy tym system działa sprawnie i szybko. Czym jeszcze EV6 może zachwycić? Z pewnością tym, że kierowca ma do dyspozycji wiele kamer umieszczonych wokół całego samochodu. Pozwalają one spojrzeć na własne auto nawet z lotu ptaka.

Osiągi Kia EV6

Gdy Kia EV6 się rozpędza, możemy poczuć się jak w statku kosmicznym. Silnik pracuje nadzwyczaj cicho, a pedał gazu reaguje niemal natychmiast na naciśnięcie. To naprawdę robi wrażenie. Włączenie się do ruchu jest wręcz dziecinnie proste.

Jest to model samochodu dostępny w dwóch wersjach silnikowych – 229 KM oraz 325 KM. Wersja słabsza pozwala rozpędzić się do setki w 7,3 sekundy i do prędkości 185 km/h. Wersja mocniejsza natomiast rozwija rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 5,2 s.

Gdzie można kupić Kia EV6?

Zainteresował Cię model Kia EV6 i chciałbyś poznać auto bliżej? W tym celu najlepiej udać się do autoryzowanego dealera KIA Etrans w Łaziskach Górnych na Śląsku, który z przyjemnością zaprezentuje samochód a także zaprosi do odbycia jazdy próbnej.