Jak wybrać Klasyczne Buty męskie?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

O wyborze buta nie może decydować przypadek, choćby z jednego bardzo ważnego powodu - trzeba je włożyć na nogę i przymierzyć. I tutaj wszystko musi pasować jak ulał, inaczej zamiast chodzić, będziemy się męczyć. Nawet jeżeli mężowi buty wybiera żona, to i tak on mierzy je osobiście. Dobrej jakości buty odpowiednio dobrane do całej stylizacji dodają klasy każdemu mężczyźnie i zdecydowanie podnoszą jego prestiż. Jest wiele bardziej i mniej formalnych sytuacji, gdy założyć wygodne sneakersy, to po prostu poważny nietakt, z którego każdemu mężczyźnie ciężko się będzie wytłumaczyć. Warto więc mieć w swojej szafie klasyczne buty i to przynajmniej kilka par na różne okazje.

Klasyczne buty męskie czyli jakie?

Każde dobrej jakości buty wykonane są w trosce o najmniejszy szczegół i z wysokiej jakości materiałów. Z powodzeniem posłużą kilka lat. Klasyczne buty męskie dzielą się na kilka rodzajów. Każdy sprzedawca świetnie zna się na tych niuansach i na pewno doradzi odpowiednie buty do sytuacji i ubioru. Najbardziej eleganckie buty męskie to takie, które mają zamkniętą przyszwę. Najbardziej popularne to właśnie buty oxford zwane także wiedenkami. Mają smukłą linię, zamkniętą przyszwę (język jest całkowicie zakryty) i wykonane są z połyskującej lub lakierowanej skóry. Mają cienką podeszwę i subtelnie zwężane noski. To kwintesencja elegancji, dlatego wybierane są na te najbardziej oficjalne spotkania i uroczystości. Takim nieco ich przeciwieństwem są derby, zwane również angielkami. To również wizytowe buty, ale z otwartą przyszwą, stąd plasują się nieco niżej niż buty oxford, ale okazuje się, że to najpopularniejsze wizytowe buty męskie w Polsce. Brogsy to eleganckie buty z charakterystycznym ozdobnym perforowaniem. Te specjalne zdobienia w formie maleńkich dziurek mogą układać się na bucie w formie rozety lub linii ciągłej. Pół brogsy mają tylko doklejany lub przyszywany nosek z tą ozdobną perforacją. Co ciekawe, mogą występować jako buty oxford lub derby - z otwartą lub zamkniętą przyszwą. Innym typem butów są, tzw. monki, które zamiast sznurowadeł posiadają klamry - jedną lub dwie. Są jeszcze mokasyny i na przykład sztyblety męskie czyli buty za kostkę. Oczywiście rodzajów klasycznych męskich butów jest jeszcze więcej, a to tylko kilka podstawowych modeli. Prawdziwy znawca na pewno potrafi wymienić jeszcze co najmniej kilkanaście typów.

Ach te mokasyny

Mokasyny męskie to super wygodny i nieodłączny element każdego letniego męskiego stroju. Ich cechą charakterystyczną jest to, że są po prostu wsuwane i tym samym nie wymagają wiązania sznurowadeł. Natomiast nietypowa cholewka układa się w kształt litery U. Swój początek mają w tradycyjnym obuwiu Indian Ameryki Północnej. Loafersy, choć bardzo podobne, to nie to samo. Niby jedne i drugie wsuwane na nogę, ale przeznaczenie mogą mieć już zupełnie inne. Sklep Klasyczne Buty ciekawie wyjaśnia i doradza, kiedy zakładać jedne lub drugie, ponieważ różnią się nie tylko konstrukcją, ale i poziomem formalności. Najważniejsze różnice tkwią w podeszwie. Loafersy mają wyodrębnioną podeszwę, która jest doszyta do reszty buta, mokasyny są uszyte z jednego kawałka skóry, łącznie z podeszwą. Z tego wynika, że jedne mają obcas, a drugie już nie. Loafersy przypominają tradycyjne półbuty i z powodzeniem latem mogą je zastępować, nawet w bardzo formalnych stylizacjach. Mokasyny spokojnie można zakładać do szortów. Do mokasynów zalicza się także boat shoes czyli buty żeglarskie. Lato bez tego rodzaju butów to nic innego jak błąd formalny, tym bardziej że materiały, z których są wykonane (głównie zamszowa skórka) świetnie wentylują stopę pomimo wysokich temperatur.

Jaki rodzaj buta i do czego?

Na wszystkie najbardziej oficjalne wyjścia polecane są zawsze czarne oksfordy. Na śluby i wesela, wieczorne wyjścia - zawsze będą pasować do eleganckiego garnituru. Warto jednak wiedzieć, że lakierowane oxfordy zakłada się tylko do fraka i smokingu, więc jeśli nie zdarzają nam się takie wyjścia, to lepiej postawić na klasykę, ale nie lakierowaną.

Wiadomo też już, że mokasyny można zakładać do szortów, ale loafersy są już bardziej wizytowe i sprawdzą się w formalnych, letnich spotkaniach. Brogsy, które swoją historię mają od butów robotniczych, bo specjalne dziurkowane zdobienia, miały prawdopodobnie łatwiej odprowadzać wilgoć, są tak uniwersalnym obuwiem, że można zakładać je do każdej stylizacji tym bardziej, że występują w formie derby lub oxford. Nie poleca się ich natomiast w sytuacjach wyjątkowo oficjalnych, jak na przykład ślub. Te specjalne zdobienia mają jednak za cel obniżyć formalność, więc jeżeli nie jest to wskazane, lepiej z tego zrezygnować. W szafie warto je jednak mieć. Brogsy podobno można kochać lub nienawidzić. Jak już ktoś pokocha te zdobienia, to raczej na całe życie.

Czy kolor ma znaczenie?

Najbardziej oficjalne i najbardziej eleganckie są buty w kolorze czarnym. Czyli klasyczne buty oxford. Okazuje się, że buty w kolorze brązowym zawsze będą nieco niżej się w tej kwestii sytuować. Tak samo ma się to do butów zamszowych, te zawsze stoją niżej w hierarchii od butów z gładkiej skóry - twierdzi Tymon Nowak, autor bloga Studencka Elegancja.

Całe jednak szczęście, że buty nosimy nie tylko na różne mniej i bardziej oficjalne wyjścia, ale cały czas i przez cały rok. Przed nami więc cała masa innych, już nie tak formalnych spotkań i uroczystości, kiedy to możemy zdecydować się na klasyczne buty w zdecydowanie lżejszym fasonie i kolorze, dając upust swojej fantazji i oryginalności. A sklepy nam to jak najbardziej pozwolą zrealizować, ponieważ dysponują szerokim asortymentem klasycznych butów w różnych rodzajach, fasonach i kolorach na każdą porę roku.