Jak łączyć ze sobą firany i zasłony?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Firany i zasłony to tradycyjna dekoracja okna, która nadal jest często wybierana. Jeśli chcesz powiesić razem firany i zasłony, zobacz jak robić to prawidłowo.

Jak dobrać długość firan i zasłon

Przy doborze długości firan i zasłon na to samo okno, obowiązuje sztywna zasada: firany na przelotkach nie mają prawa wystawać spod zasłony. Dotyczy to zarówno dolnej, jak i górnej krawędzi. Co nie znaczy, że obie tkaniny muszą być tej samej długości. Zasłona ma prawo być dłuższa od firanki. Bardzo często stosowanym zabiegiem jest wieszanie firan krótkich, sięgających kilka centymetrów za parapet i dobieranie do nich zasłon do ziemi. Natomiast jeśli chodzi o górną krawędź, problem może się pojawić w przypadku zastosowania różnych rodzajów upinania. Firanka na przelotkach będzie wychodziła ponad karnisz. Powieszenie przy niej zasłony na żabkach będzie w bardzo złym guście.

Jak dobrać kolor firan i zasłon

Kolor zasłon dobiera się na ogół do aranżacji wnętrza. Zasłony na przelotkach powinny pasować kolorystycznie do innych dodatków: obić mebli, narzut, dywanu. Można też dobierać zasłony do koloru ścian, ale ten zabieg stosuje się raczej rzadko.

Kolor firanek natomiast dobiera się do koloru zasłon. Jeśli chcemy, możemy, niezależnie od wystroju pomieszczenia, powiesić białe firanki. Jeśli jednak nie jesteśmy fanami bieli, obowiązuje nas kolejna sztywna zasada: firany i zasłony powinny być utrzymane w tej samej skali barw, przy czym zasłony muszą być ciemniejsze o minimum dwa tony.

Jak powiesić firany i zasłony

Jak już zostało wspomniane wyżej, sposób upinania firan i zasłon wpływa na ich odbiór. Upinanie firan i zasłon w ten sam sposób pozwala zniwelować różnice, jakie mogłyby się pojawić przy zastosowaniu tkanin o tej samej długości.

Do najczęściej wybieranych sposobów upinania zalicza się przelotki lub flexy, a także żabki. Te ostatnie najczęściej służą do wieszania firan i zasłon, w których wszyto taśmy marszczące.

Najlepszą opcją jest powieszenie firan i zasłon na podwójnym karniszu.

Jak łączyć firany i zasłony – jak marszczyć

Marszczenie firan i zasłon to moda, która pojawiła się już jakiś czas temu, ale nadal jest na topie. Nic dziwnego, bo w ten sposób można uzyskać efektowną dekorację okna, która przy okazji sprawia, że wnętrze wydaje się bardziej przytulne i ciepłe.

Marszczenie firan i zasłon nie jest obowiązkowe, ale jeśli się na nie zdecydujemy, trzeba pamiętać o zasadzie jednolitości. Najlepiej wyglądają tkaniny marszczone w tym samym stopniu. Można też przymarszczyć tylko zasłony, firany pozostawiając gładkie. Raczej nie poleca się odwrotnej opcji. Marszczone firany i gładkie zasłony nie wyglądają efektownie.

Jak łączyć firany i zasłony – jak dobrać wzór

Firanki w kwiatki, bo ładne, i zasłony w kółka, bo pasują do dywanu, to nie jest dobra opcja. Lepiej kierować się zasadami minimalizmu (nawet we wnętrzach urządzonych z przepychem) – ten sam wzór powinien się pojawić na firanach i zasłonach lub jedna z tych tkanin powinna pozostać gładka. Najczęściej widuje się gładkie zasłony i dekorowane firany, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zdecydować odwrotnie. Na pewno nie powinno się łączyć różnych deseni i różnych stylów. Taki dekoracyjny grzeszek może wybaczyć tylko styl boho, który z zasady kojarzy się z artystycznym nieładem. Jednak w tym przypadku powinna być zachowana jednolita kolorystyka.