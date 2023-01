iPhone iOS vs. Android: Który jest lepszy dla Ciebie?

Porównanie iPhone'a z Androidem to niekończąca się debata na temat tego, który z nich jest najlepszy.

Najnowsze wersje obu systemów operacyjnych - iOS 16 i Android 13 - są doskonałe, ale w nieco inny sposób. Wiele z ich funkcji pokrywa się, ale pod względem designu wyglądają zupełnie inaczej, nie licząc podstawowego układu skoncentrowanego na ekranie dotykowym.

Niezależnie od tego, który z najlepszych dostępnych dziś telefonów kupisz, będzie on działał pod kontrolą jednego z tych dwóch systemów operacyjnych. Porównując iPhone'a z Androidem, przyglądamy się mocnym stronom każdej z platform mobilnych, abyś mógł wybrać odpowiedni dla siebie przy następnym zakupie smartfona http://sklepelectrogsm.pl/blog/jak-naprawic-zalany-telefon.html

Apple zaprojektowało wiele funkcji, które pozwalają na przenoszenie pracy i danych z jednego urządzenia na drugie, co z pewnością pozwoli Ci zaoszczędzić czas. Na przykład Handoff - połączenia telefoniczne na iPhonie i strony WWW w Safari mogą płynnie przechodzić między systemami iOS i macOS. Uniwersalny Schowek sprawia, że tekst skopiowany na jednej platformie może być używany na drugiej. Kolejną z naszych ulubionych aplikacji jest Continuity Camera, która pozwala robić zdjęcia i skanować dokumenty aparatem iPhone'a, a następnie przeglądać je i edytować na komputerze Mac. Możesz nawet dokonywać zakupów na komputerze Mac, korzystając z funkcji uwierzytelniania biometrycznego w telefonie iPhone za pośrednictwem Apple Pay.

Tylko kilku producentów telefonów z Androidem ma ekosystemy sprzętowe zbliżone do ekosystemu Apple, a nawet ci, którzy się do niego zbliżyli, jak Samsung, nie mają takiego stopnia integracji, jaki jest możliwy między iPhone'em a innymi urządzeniami Apple. Microsoft pomaga Google'owi nieco zniwelować tę różnicę dzięki nowej aplikacji Your Phone dla Windows, która pozwala użytkownikom Androida odpowiadać na SMS-y i powiadomienia na ich komputerach. Istnieje wiele innych wspaniałych przykładów ciągłości pomiędzy iOS, iPadOS, watchOS i macOS - a iPhone jest kluczowym elementem tej układanki, zwłaszcza teraz, gdy aplikacje z iPhone'a można bezproblemowo przenosić na macOS. Użytkownicy, którzy już zanurzyli się w ekosystemie Apple, mogą wiele zyskać, dodając iPhone'a do swojego repertuaru. Nie mówiąc już o przyjaciołach i członkach rodziny, którzy wolą kontaktować się za pomocą iMessage i FaceTime.

Aplikacje innych firm są po prostu lepsze. To zdecydowanie zależy od osobistych preferencji, ale jako ktoś, kto przeskakiwał między iOS a Androidem, byłem konsekwentnie zdumiony jakością aplikacji tworzonych przez programistów iOS i przeważnie rozczarowany ich odpowiednikami na Androida.

Większy wybór akcesoriów

Jeśli wejdziesz do dowolnego sklepu Best Buy lub Target, znajdziesz tam mnóstwo futerałów do każdego iPhone'a wyprodukowanego przez Apple - czego z pewnością nie można powiedzieć o przedstawicielach Androida, poza flagowymi urządzeniami największych firm.

Wybór i dostępność etui na iPhone'a, osłon ekranu, uchwytów samochodowych i innych gadżetów jest po prostu znacznie większy niż w przypadku jakiegokolwiek innego telefonu, a to jest ważniejsze, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Właściciele iPhone'a nigdy nie będą mieli problemu ze znalezieniem etui, które by im odpowiadało sklepelectrogsm.pl