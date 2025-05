Helios zaprasza do kin na filmową majówkę!

Pierwszy kinowy tydzień maja przyniesie moc emocjonujących seansów, jak też gorącą nowość wprost z Marvel Studios – „Thunderbolts*” w gwiazdorskiej obsadzie. Ponadto na widzów czekają różnorodne projekcje specjalne, takie jak cykl Kultura Dostępna, specjalne pokazy z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz sportowe emocje związane z półfinałowymi spotkaniami w Lidze Mistrzów UEFA!

„Thunderbolts”

Wyczekiwaną premierą tego tygodnia jest emocjonująca produkcja „Thunderbolts”. To opowieść o nietypowej grupie antyherosów, do której należą: Yelena Belova, Bucky Barnes, Czerwony Strażnik, Ghost, Taskmaster i John Walker. Niepokorni bohaterowie wpadają w śmiertelną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine i mogą uratować się z opresji tylko wtedy, kiedy zjednoczą się jako drużyna. Fani uniwersum Marvela przekonają się, czy zmuszone do podjęcia ryzykownej misji postaci zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości. . . W obsadzie filmu znaleźli się lubiani aktorzy, tacy jak między innymi: Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko i David Harbour.

„Minecraft: Film”

Ponadto na wielkich ekranach Heliosa znajdą się najbardziej przebojowe produkcje ostatnich tygodni. Należy do nich niewątpliwie „Minecraft: Film” – opowieść inspirowana kultową grą. Czwórka bohaterów zostaje wciągnięta do Nadziemia: osobliwej krainy czarów, gdzie wszystko przybiera kształt sześcianu. Aby mogli wrócić do domu, pomoże im doświadczony gracz, Steve – ulubieniec sympatyków gry. Razem przeżyją niesamowitą przygodę, dzięki której wykażą się odwagą, jak również uwolnią swoją kreatywność, a zdobyte umiejętności przydadzą im się także w codziennym życiu.

„Hitpig. Świniak zawodowiec”

W najbliższym repertuarze zagoszczą też inne filmy doskonałe na rodzinny seans, takie jak pełna humoru animacja „Hitpig. Świniak zawodowiec”. Główny bohater to poszukiwacz zaginionych zwierząt, który jest mistrzem w swoim fachu. Pewnego dnia otrzymuje niezwykle intratne zlecenie odnalezienia zbiegłej słonicy Moni. Postać uciekła z tanecznej rewii, gdzie właściciel przetrzymywał ją w klatce i zmuszał do tanecznych akrobacji. Po spotkaniu z Hitpigiem słonica widzi w nim bratnią duszę i przyjaciela. Bohater, słysząc historię Moni oraz będąc pod wpływem jej uroku osobistego, postanawia jej pomóc, do czego angażuje grupę zwariowanych przyjaciół.

„Niesamowite przygody skarpetek”

„Niesamowite przygody skarpetek” to kolejny tytuł dla widzów w każdym wieku to. Ta polska bajka stworzona na podstawie bestsellerowych książek Justyny Bednarek, skupia się na zaskakujących bohaterach – zaginionych skarpetkach, trafiających w różnorodne miejsca. Każdy odcinek przedstawia perypetie postaci w historiach pełnych abstrakcyjnego humoru i nietypowych przygód.

W nadchodzącym tygodniu w kinach Helios odbędą się specjalne pokazy z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – będą to filmy, które miały znaczny wpływ na rozwój polskiej kinematografii, jak też pokochali je widzowie. W ramach tej unikalnej inicjatywy do wybranych lokalizacji zawitają seanse tytułów, takich jak między innymi: „Jesteś Bogiem” i „Sztuka kochania”.

Nowy kinowy tydzień to także kolejne transmisje meczów Ligi Mistrzów UEFA w ramach cyklu Helios Sport, które zagoszczą w wybranych kinach. Już za kilka dni kibice poznają finałową parę rozgrywek, ale zanim do tego dojdzie, odbędą się porywające półfinały. Na 6 maja, na godzinę 20:45 zaplanowano rewanż w parze Inter Mediolan i FC Barcelona. Już dzień później, o tej samej porze, pojedynek stoczą PSG i Arsenal Londyn. Tych wielkich piłkarskich emocji absolutnie nie można przegapić!

„Gaucho Gaucho”

W poniedziałek, 5 maja w wybranych lokalizacjach pojawi się Kino Konesera z argentyńskim dokumentem „Gaucho Gaucho”. Skupia się on na społeczności tamtejszych kowboi. To ludzie, którzy żyją według własnych zasad, czerpiąc radość z prostego życia. W tej tradycyjnej społeczności nastoletnia Guada marzy o zostaniu kobietą gauchą i z determinacją dąży do realizacji swojego celu.

„Prawdziwy ból”

W czwartek, 8 maja, w ramach cyklu Kultura Dostępna, odbędą się seanse polsko-amerykańskiego dramatu „Prawdziwy ból”. Film opowiada historię kuzynów – Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin, nagrodzony statuetką Oscara za najlepszą drugoplanową rolę męską). Mężczyźni razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć pochodzącej stamtąd ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

Szczegóły dotyczące majowych seansów oraz bilety można znaleźć na stronie www.helios.pl , w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”. Do zobaczenia w kinie!

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.