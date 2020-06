Grzejniki chromowane - czym kierować się podczas zakupu?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W dzisiejszych czasach wybór grzejników nie należy wcale do najłatwiejszych zadań. Producenci przygotowali bowiem dla nas szereg rozwiązań, które sprawdzą się w rozmaitych sytuacjach. Co zatem warto wiedzieć o nich przed zakupem?

Grzejniki – jak można je podzielić?

Urządzenia grzewcze możemy podzielić na wiele sposobów. Każdy z nich określa grzejniki według konkretnej cechy. Najprościej możemy podzielić je ze względu na materiał wykorzystany do produkcji. Będą to więc grzejniki stalowe, żeliwne oraz aluminiowe. Każde z nich mogą mieć także różny sposób montażu. Według tego kryterium grzejniki możemy podzielić na ścienne, kanałowe, poziome, pionowe oraz stojące. Dobrą metodą podziału urządzeń grzewczych jest także sposób podłączenia oraz oddawania ciepła. W pierwszym przypadku wyróżnimy grzejniki z podłączeniem bocznym, dolnym lub krzyżowym. Mogą one oddawać ciepło poprzez konwekcję lub promieniowanie. W ofercie producentów znajdziemy grzejniki płytowe, konwektorowe, czy członowe. Urządzenia różnią się także od siebie formą zasilania. Bez problemu znajdziemy modele wodne, jak i elektryczne. Nie brakuje również rozwiązań łączących w sobie obie metody zasilania.

