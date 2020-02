Drewniane domki całoroczne? Postaw na Eko Architekturę!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Drewniany dom całoroczny to marzenie możliwe do zrealizowania. Czy ceny rzeczywiście są tak niskie? Przemysław Balcewicz, dyrektor firmy Eko Architektura potwierdza jakość i atrakcyjny cennik. Koniecznie dowiedz się więcej na temat drewnianych domów całorocznych i sprawdź, jakie są zalety takiego rozwiązania.

Drewniane domki całoroczne z ociepleniem

Czy drewniane domy rzeczywiście są energooszczędne?

Tak, to prawda. Obecnie wiele mówi się na temat rozwiązań energooszczędnych i termomodernizacji. Wśród popularnych rozwiązań wymieniane są domy drewniane, ze względu na właściwości termoizolacyjne drewna. Nie bez powodu ocieplone budynki drewniane są znane ze swej energooszczędności. W dodatku energooszczędna jest już sama budowa takiego domu. Nakłady energetyczne są dużo mniejsze w porównaniu z budową domu betonowego bądź murowanego. W dodatku drewniane domki całoroczne są ekologicznym rozwiązaniem, ze względu na sam budulec. Drewno jest surowcem odnawialnym, biodegradowalnym.

Dlaczego właśnie domy firmy Eko Architektura są tak popularne?

Rzeczywiście, jesteśmy liderem w branży produkcji domów drewnianych. Wynika to z faktu, że przywiązujemy ogromną wagę do każdego z aspektów, a jest ich wiele. Dbamy o:

różnorodność rozwiązań,

jakość stosowanego drewna,

funkcjonalność projektu,

elastyczność oferty,

najniższe ceny.

Dlatego oprócz domków letniskowych, wiat, garażów czy saun oferujemy również drewniane domy całoroczne o różnej powierzchni. W naszej ofercie znaleźć można również drewniane domy kilkukondygnacyjne, a nie wyłącznie parterowe. Projektujemy domy z drewna z myślą o funkcjonalnej powierzchni mieszkaniowej i wypoczynkowej. W związku z tym wykonujemy również projekty aranżacji wnętrza.Gdy chodzi o ceny, łączymy je z jakością. Proponujemy domy z podwójnymi ścianami, doskonale uszczelnione drzwi i okna, okna o podwójnych szybach. Dbamy również o jakość drewna. Wykorzystujemy wyselekcjonowane drewno drzew iglastych o wilgotności 14-18 %.

Drewniany dom całoroczny według własnego projektu

Czy jest możliwość realizacji projektu indywidualnego?

Jak najbardziej! To kolejna rzecz, która wyróżnia nas na tle innych firm. Umożliwiamy nie tylko realizację projektu marzeń, ale także pomoc fachowców. Klient ma do dyspozycji pomoc projektanta, architekta, grafika, logistyka i innych ekspertów. W ten sposób można zrealizować marzenia. W dodatku to wszystko odbywa się bardzo szybko, ponieważ montaż naszych domów zajmuje zazwyczaj od jednego do kilkunastu dni. Ostateczny czas montażu zależny jest oczywiście od wymiarów domu i rodzaju projektu. Jest to ogromna różnica, w porównaniu do czasu budowy domu murowanego czy betonowego. Tymczasem w domu drewnianym wcale nie żyje się gorzej - wręcz przeciwnie. Co więcej, na nasze domy udzielamy gwarancji na czas 2 - 10 lat, zależnie od typu projektu.

Jakie są zalety drewna, jako materiału budowlanego?

Jak już wspominałem, drewno jest materiałem ekologicznym, a budowa z jego użyciem to duża oszczędność energii. Ale na tym pozytywy się nie kończą. Ten naturalny materiał budowlany odznacza się niezwykłymi właściwościami. Szczególnie istotna jest chociażby wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Drewno reguluje poziom wilgotności powietrza, ponieważ pobiera nadmiar wilgoci, kiedy powietrze jest zbyt zawilgocone. Z drugiej strony oddaje wilgoć, kiedy powietrze jest zbyt suche. W dodatku naturalne olejki zawarte w drewnie drzew iglastych sprzyjają relaksacji i pozytywnie nastrajają. Nie bez przyczyny to właśnie drewno drzew iglastych stosowane jest do wyrobu naszych domków, saun i innych konstrukcji. Ten rodzaj drewna wykazuje nie tylko właściwości prozdrowotne, ale jest w dodatku bardzo trwały. Oczywiście, aby drewno dobrze spełniało swą funkcję należy odpowiednio dopasować projekt. Nasi eksperci doskonale o tym wiedzą, dlatego pamiętamy o przewiewności, a woda jest odpowiednio odprowadzana. Wszystko to sprawia, że nasze drewniane domy całoroczne to najlepszy wybór na rynku. Przekonało się o tym już wielu klientów.