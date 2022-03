Terminy rozliczenia pit określone zostały w ustawach podatkowych. Ważne, aby złożyć deklarację we właściwym dla nas terminie, bowiem w przypadku niewywiązania się z obowiązku, urzędnicy mogą nałożyć na nas karę. Do kiedy można rozliczyć pit 2022 online?

Dlaczego warto rozliczać się online?

PITy 2022 Online można złożyć za pomocą aplikacji Twój e-PIT bądź dedykowanego programu komercyjnego. Oczywiście, podatnicy wciąż mogą rozliczać się także poprzez samodzielne złożenie dokumentów we właściwym urzędzie bądź przesłanie ich pocztą. Niemniej jednak z roku na rok coraz więcej osób decyduje się wysłać formularz elektronicznie. Dlaczego? Powodem jest przede wszystkim wygoda, ale także dłuższy czas, jaki mamy na złożenie deklaracji. Nie chodzi tu jednak konkretnie o termin, bowiem jest on taki sam dla wszystkich podatników, bez względu na to, w jaki sposób złożą dokumenty w urzędzie. Warto jednak zwrócić uwagę, że te czynne są jedynie w konkretnych godzinach, podczas gdy deklarację online możemy złożyć na przysłowiową ostatnią chwilę. Wysłanie formularza o godzinie 23:59 będzie jednoznaczne z wywiązaniem się z obowiązku, podczas gdy samodzielne złożenie deklaracji o tej porze w urzędzie jest po prostu niemożliwe.

Do kiedy rozliczyć PIT online?

Terminy rozliczeń PIT podane zostały bezpośrednio przez ustawodawcę, zatem nie podlegają one jakimkolwiek interpretacjom czy zmianom. I tak w przypadku:

PIT 28 - rozliczamy się do 28 lutego 2022 roku,

PIT 36 - rozliczamy się do 2 maja 2022 roku,

PIT 36L - rozliczamy się do 2 maja 2022 roku,

PIT 37 - rozliczamy się do 2 maja 2022 roku.

Terminem podatkowym, dotyczącym deklaracji PIT 36, PIT 36L i PIT 37 jest ostatni dzień kwietnia, jednak w tym roku przypada on w sobotę, zatem automatycznie na złożenie zeznania mamy czas do końca następnego dnia roboczego - w 2022 roku jest to 2 maja. Pamiętajmy, że rozliczenia możemy dokonać wcześniej, bo od 15 lutego 2022 roku. Warto się pośpieszyć, bowiem im szybciej złożymy deklarację, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku, oczywiście jeśli będzie nam on przysługiwał. Co istotne, formularze podatników, którzy uzyskują dochody rozliczane przez płatników, zatwierdzone zostaną automatycznie w terminie podatkowym (w aplikacji Twój e-PIT), a więc będą uważane za złożone.

Opóźnienia i kary za niezłożenie PIT w terminie

Każdy podatnik zobowiązany jest złożyć właściwą deklarację PIT w ustawowym terminie. Jeśli jednak nie wywiążemy się z obowiązku w określonym czasie, to i tak będziemy musieli go dopełnić - im szybciej, tym lepiej. Formularz należy więc wypełnić jak najszybciej, a następnie przekazać do właściwego urzędu skarbowego wraz z czynnym żalem, w którym wyjaśnimy, jaki jest powód zwłoki i wyrazimy skruchę. Co ważne, złożenie deklaracji po terminie, bez czynnego żalu, może skutkować nałożeniem kary. Urzędnik może skorzystać z tego narzędzia również wtedy, gdy podatnik nie zdąży uzupełnić braków i w dalszym ciągu nie złoży zeznania. Najczęściej jednak opóźnienie jedno- czy dwudniowe nie będzie skutkowało karą finansową, o ile oczywiście złożymy dodatkowo czynny żal.