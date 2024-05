Akumulatorowy klucz udarowy Makita – do czego go wykorzystać i kto powinien go kupić?

Klucze udarowe Makita to sprzęty dedykowane luzowaniu oraz dokręcaniu połączeń śrubowych. Generowany przez nie moment obrotowy pozwoli szybko zakładać lub demontować wszelkiego rodzaju elementy montażowe, stanowiąc świetną pomoc zarówno dla profesjonalistów, jak i zapalonych majsterkowiczów. Klucze udarowe Makita są dostępne w wielu wersjach, pozwalając idealnie dopasować je do swoich potrzeb. Kto zatem powinien się w nie zaopatrzyć?

Do czego przyda się klucz udarowy Makita?

Klucze udarowe Makita są niezastąpionymi narzędziami do odkręcania śrub oraz nakrętek. Dzięki możliwości generowania wysokiego momentu obrotowego z łatwością poradzą sobie z luzowaniem nawet najbardziej dokręconych lub zapieczonych połączeń gwintowych. Pozwala to zapomnieć o kłopotliwych przedłużkach zakładanych na korpus kluczy prowizorycznie kombinowanych z długich rur lub innych cylindrycznych materiałów. Dlatego też klucze udarowe Makita są powszechnie wykorzystywane przez firmy i osoby zajmujące się serwisowaniem ciężkich maszyn oraz pojazdów. W rękach fachowca umożliwiają one praktycznie bezwysiłkowe odkręcanie połączeń śrubowych, które łączą ze sobą komponenty koparek, buldożerów, dźwigów oraz wszelkiego rodzaju maszynerii budowlanej. Używa się ich także do wykonywania rutynowych czynności eksploatacyjnych oraz prac naprawczych silników maszyn. Profesjonaliści sięgają też po klucze udarowe Makita podczas zadań związanych z przykręcaniem kluczowych elementów strukturalnych. Mogą być to różnego rodzaju wsporniki, ruchome mechanizmy, podkłady kolejowe czy obudowy maszyn przemysłowych. Klucze udarowe Makita niezwykle często można też spotkać na wyposażeniu mechaników samochodowych oraz firm zajmujących się serwisem pojazdów ciężarowych. Dzięki swojej wysokiej wydajności narzędzia te mogą pomagać w takich czynnościach jak m.in.: · odkręcanie lub przykręcanie kół ciągników siodłowych oraz naczep TIR; · demontowanie elementów podwozia; · serwisowanie zabudowy pojazdów ciężarowych; Makita ma w swojej ofercie także nieco mniejsze klucze udarowe, po które często sięgają także mechanicy samochodowi oraz wulkanizatorzy. Urządzenia te są znacznie mniejsze i lżejsze, co wcale nie oznacza, że są słabe. Wręcz przeciwnie! Sprzęty tej klasy mogą generować moment obrotowy odpowiadający 300 – 400 Nm, tym samym w zupełności wystarczając do realizacji większości prac serwisowych samochodów osobowych oraz dostawczych.

Jakie są rodzaje kluczy udarowych?

Zasadniczo można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje kluczy udarowych, a podział jest dokonywany pod względem sposobu zasilania tych urządzeń. Pneumatyczne klucze udarowe Pierwszym rodzajem są pneumatyczne klucze udarowe. Jest to najstarszy i zarazem najbardziej rozpowszechniony rodzaj tych narzędzi, który napędzany jest siłą sprężonego powietrza. Ich zasada działania jest stosunkowo prosta i polega na wykorzystaniu mechanizmu młotkowego, który przekształca ciśnienie powietrza w potężne, pulsacyjne ruchy obrotowe. W efekcie jest generowany duży moment obrotowy, pozwalający luzować lub dokręcać wszelkiego rodzaju śruby lub nakrętki. Niestety, klucze pneumatyczne do działania wymagają zastosowania wysoce wydajnych sprężarek powietrza wyposażonych w zintegrowane zbiorniki ciśnieniowe o dużej objętości. Praktycznie czyni to z nich narzędzia stacjonarne, a także wymusza konieczność zakupienia dodatkowych sprzętów, które ze względu na duże gabaryty ciężko się przechowuje. Elektryczne klucze udarowe Kolejnym rodzajem kluczy udarowych są warianty elektryczne. Ich zasada działania jest bardzo podobna do urządzeń pneumatycznych, jednak mechanizm młotkowy jest wprawiany w ruch poprzez zintegrowany silnik elektryczny. Dzięki temu elektryczne klucze udarowe nie wymagają podłączania do sprężarek powietrza ani rozciągania wysoko ciśnieniowych przedmiotów. Są też znacznie łatwiejsze w przechowywaniu. To rozwiązanie nie jest jednak pozbawione wad. Główną z nich jest konieczność podłączania elektrycznych kluczy udarowych do gniazdka z prądem. Co prawda jest to znacznie wygodniejsze niż rozciąganie linii pneumatycznych, ale nadal pozostawia wiele do życzenia. Bezprzewodowe klucze udarowe Makita Trzecim i zarazem najnowszym rodzajem tego typu narzędzi są nowoczesne klucze udarowe Makita zasilane akumulatorowo. Stosuje się w nich wysoce efektywne silniki prądu stałego, często w wariancie bezszczotkowym. Z kolei urządzenie samo w sobie jest zasilane z podłączanego do jego korpusu akumulatora opartego o ogniwa litowo-jonowe o wysokiej wydajności prądowej. Dzięki temu klucze udarowe Makita są całkowicie niezależne od dostępu do prądu lub sprężonego powietrza, co pozwala pracować nimi w praktycznie każdym miejscu. W połączeniu z ich niewielkimi wymiarami umożliwia to spakowanie ich do walizki narzędziowej i zabranie ze sobą w teren. Będzie to szczególnie dobrą informacją dla rolników oraz właścicieli maszyn budowlanych, którzy nie mogą sobie pozwolić na przestoje w pracy spowodowane drobnymi usterkami.

Dlaczego warto kupić klucz udarowy marki Makita?

Japońskie przedsiębiorstwo Makita może pochwalić się ponad 100-letnim stażem w branży produkcji elektronarzędzi. Doświadczenie to bezpośrednio przekłada się na tworzenie sprzętów będących w stanie sprostać nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom profesjonalistów oraz zapalonych majsterkowiczów. Dlatego też, wybierając klucz udarowy Makita, można mieć pewność, że urządzenie to będzie dzielnie stawiać czoła trudom codziennej eksploatacji. Klucze udarowe Makita to także niezwykle przemyślane projekty. Są one wyposażane w ergonomicznie wyprofilowane rękojeści z elastycznymi wstawkami poprawiającymi uchwyt i redukującymi przenoszone na nadgarstek wibracje. Sprzęty te mogą też posiadać zintegrowane diody LED, które pozwolą doświetlić obszar roboczy, tym samym ułatwiając pracę w słabych warunkach oświetleniowych.