3 wskazówki do efektywnej nauki języka angielskiego

Nauka języka obcego wymaga zaangażowania i regularności, warto jednak zadbać, aby dziecku kojarzyła się także z dobrą zabawą, ciekawie spędzonym czasem i kreatywnymi zadaniami. Efektywna nauka języka angielskiego, jak i każdego innego, powinna opierać się na połączeniu tych czynników. Jak je wykorzystać?

Po pierwsze: zaangażowanie

Badania naukowe potwierdzają, że zaangażowanie ma ogromny wpływ na efektywność nauki języka obcego, a także każdej innej umiejętności. Co ciekawe – w naszym mózgu te obszary, które odpowiadają za odczuwanie przyjemności, pobudzają jednocześnie pamięć i ośrodki odpowiedzialne za naukę. Z tego też względu kursy angielskiego dla dzieci coraz częściej wykorzystują zabawę, aktywności grupowe, pracę w duetach, a więc wszystko to, co angażuje dzieci, skłania je do wejścia w świat wspólnych zadań.

Nauka przez zabawę okazuje się więc jednym z najskuteczniejszych sposobów na naukę angielskiego. To podejście warto także zastosować w domu, w trakcie zabawy z dzieckiem. Możecie próbować wspólnie śpiewać po angielsku, tańczyć przy angielskich piosenkach, liczyć po angielsku, gotując obiad...

Po drugie: wsparcie mózgu

Na efektywność nauki, nie tylko języków obcych, ogromny wpływ ma aktywizacja określonych obszarów w mózgu. Dzisiaj już wiemy, że skuteczna nauka angielskiego możliwa jest poprzez pobudzanie wielu ośrodków, dzięki czemu przyswajana wiedza lepiej zapada w pamięci. Badania neurodydaktyczne pokazują, że obszar umiejętności językowych ten można aktywizować między innymi przez podejmowanie zadań manualnych i kształtowanie motoryki małej. Chodzi tutaj więc o: nawlekanie rzeczy, wycinanki, malowanie, zabawę plasteliną czy modeliną. Włączenie tego typu aktywności do nauki angielskiego dla dzieci ma ogromne znaczenie.

Wiele tego typu aktywności można również podejmować w domu. Wspólne śpiewanie rymowanek lub układanie klocków z nazywaniem ich kolorów po angielsku może istotnie wspomóc naukę angielskiego w pierwszych latach.

Po trzecie: powtórki, fiszki, infografiki

Na efektywność nauki języka angielskiego ma oczywiście wpływ regularna praca i powtarzanie materiału. Nauka przez zabawę ma ogromny wpływ na skuteczność zapamiętywania, ale bez regularnych powtórek wiedza będzie chaotyczna i nieusystematyzowana, przez co ciężej będzie z niej czerpać na co dzień. Warto więc zachęcić dziecko do tworzenia własnoręcznie przygotowanych fiszek i utrwalania słownictwa z ich pomocą. Reguły gramatyczne czy inne konstrukcje językowe można skutecznie zaprezentować za pomocą infografik, które mogą się okazać istotnym wsparciem podczas nauki języka obcego. Ważne, aby znaleźć własny sposób na utrwalanie materiału, jego powtarzanie, a także prezentację poszczególnych reguł i zasad gramatycznych.