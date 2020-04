ZUS rozpatrzył ponad 91 tys. wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Rozpatrzono już ponad 91 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalny system do automatycznej ich obsługi, który ułatwia weryfikację dokumentów.

Część wniosków trafia do ZUS drogą tradycyjną – w postaci papierowej. Tutaj eksperci i pracownicy Zakładu także będą wykorzystywać automatyczny system.

Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie postojowe. W całym kraju złożono elektronicznie do ZUS już ponad pół miliona wniosków o pomoc z tarczy. Najwięcej, bo ponad 406 tys., dotyczy zwolnienia ze składek.

Zainteresowaniem cieszy się także świadczenie postojowe, w sprawie którego wnioski złożyło 85 tys. osób samozatrudnionych oraz 7 tys. zleceniobiorców. Około 6 tys. wniosków dotyczy ulg w opłacaniu składek (odroczenie lub układ ratalny).

Dodatkowo 165 tys. wniosków wpłynęło drogą tradycyjną, w postaci papierowej. Zostały nadesłane pocztą lub wrzucone do skrzynki w placówce ZUS.

Ważne, by klienci przed złożeniem wniosku w formie papierowej bardzo uważnie na niego spojrzeli. Niestety, wciąż zdarzają się dokumenty bez podpisu wnioskodawcy. W takim przypadku trzeba to wyjaśnić, co powoduje, że czas rozpatrzenia jest dłuższy. Dlatego zachęcamy do składania dokumentów za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To przyspiesza ich obsługę w ZUS – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.