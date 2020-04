Przejście pod rondem Zagłębia Dąbrowskiego także do remontu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Jedno z największych przejść podziemnych w Sosnowcu znajdujące się pod rondem Zagłębia Dąbrowskiego (znane mieszkańcom również jako rondo im. Gierka) doczeka się remontu. We wtorek miasto podpisało umowę z firmą Ambet, która zajmie się wykonaniem prac.

Przebudową przejścia zainteresowane były trzy firmy: Eurovia, konsorcjum firm z przedsiębiorstwem Ambet sp. z o.o. jako liderem oraz Primost Południe sp. z o.o. również jako lider konsorcjum.Pierwsza z firm wykonanie prac oszacowała na 6.443.000,00 zł, kolejna na 6.199.200,00 zł, a trzecia za wyceniła na 6.853.560,00 zł.

To był czwarty przetarg na wyłonienie wykonawcy. We wcześniejszych postępowaniach ceny przekraczały nawet 9 milionów złotych. Wykonawca ma 14 miesięcy na wykonanie prac – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.

Roboty przy przebudowie przejścia podziemnego, wraz z utworzeniem małego węzła przesiadkowego, obejmują wykonanie nowych posadzek w tunelu i schodów, wraz z wykonaniem zadaszenia schodów. Ważnym elementem będzie montaż platform przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich. Platformy pojawią się przy schodach wejściowych oraz prowadzących na przystanki tramwajowe.

Zamontujemy kamery, które zostaną wpięte w system monitoringu miejskiego. Pojawią się również głośniki. Całe przejście kolorystycznie będzie nawiązywało do patrona ronda pod którym jest, czyli Zagłębia Dąbrowskiego – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Podobnie jak w przypadku modernizacji innych przejść dobudowane zostaną fragmenty dróg rowerowych. W tym wypadku mowa o drodze wzdłuż ul. 1 Maja do ul. Małachowskiego, od ul. 1 Maja przez ul. Ostrogórską wraz z przebudową chodnika. To zapewni rowerzystom swobodny dojazd od strony ulicy 1 Maja do centrum miasta.

Obok stacji rowerowej zlokalizowanej przy rondzie powstanie również nowa zatoka autobusowa.

Od kilku lat sosnowieckie przejścia podziemne są stale modernizowane.

Podliczając wszystkie już podpisane umowy, na ich przebudowę przeznaczono prawie 40 milionów złotych. To nie koniec, bo przed nami wykonanie modernizacji przejścia podziemnego w Zagórzu przy ul. Dmowskiego i Długosza. Tę wykona MZUK.

Przejścia wyremontowane w ostatnich latach:

ulica 3 Maja (obok Poczty Głównej),

3 Maja/Parkowa/CWK (przy „Ślimaku”),

Gabriela Narutowicza – ul. Szkolna (przy ściance wspinaczkowej „Poziom 450”),

Gabriela Narutowicza – ul. 3 Maja (przy „Okrąglaku”),

Piłsudskiego – ul. Jastrzębiej (obok Egzotarium),

3 Maja (letnia pływalnia „Sielec”)

Piłsudskiego, Grabowa (Rondo Władysława Bartoszewskiego).

W trakcie przebudowy są przejścia: