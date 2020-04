Tarcza antykryzysowa - webinar z ekspertem ZUS

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Już w najbliższą środę, 8 kwietnia, o godzinie 13.00, odbędzie webinar z ekspertem ZUS na temat wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Kto może starać się o zwolnienie ze składek, kiedy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek i kto jest zwolniony z opłaty prolongacyjnej - na te i inne pytania będzie można uzyskać informacje podczas internetowego szkolenia ZUS.



Od 1 kwietnia obowiązują nowe rozwiązania prawne w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują ją m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ponadto przedsiębiorcy mogą liczyć też na ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej przy odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. O tym kto może skorzystać z tych przepisów, w jaki sposób wnioskować o zwolnienie, odroczenie czy o ulgę, jak wypełnić formularz wniosku - to wszystko znajdzie się w webinarze ZUS. Podczas webinaru nie będzie poruszana kwestia świadczeń postojowych. Ten temat będzie omawiany w innym terminie i przy kolejnym spotkaniu.

Szkolenie i zapisy online



Webinar jest bezpłatny. Potrwa około godziny i będzie składał się z dwóch części. Najpierw ekspert ZUS zaprezentuje informacje na temat wsparcia przedsiębiorców w ramach przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, a potem będzie sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadawać na bieżąco w trakcie szkolenia, a odpowiedzi będą już po części merytorycznej spotkania

informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Aby wziąć udział w szkoleniu online wystarczy się na nie internetowo zapisać.

Link do zapisu: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/tarczazus



Informacje na temat szkolenia można znaleźć na Facebooku Inkubatora Przedsiębiorczości w Rybniku. Liczba miejsc ograniczona, dlatego warto już teraz zarezerwować sobie miejsce.



Organizatorem przedsięwzięcia jest rybnicki oddział ZUS oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, Inkubator Przedsiębiorczości w Rybniku i w Raciborzu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Mamy nadzieję, że dzięki temu wirtualnemu spotkaniu, przedsiębiorcy uzyskają odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań dotyczących nowych przepisów, z którymi wszyscy mamy do czynienia zaledwie od kilku dni

dodaje rzeczniczka.