Zostaw swoje 1,5% podatku w Sosnowcu!

Wesprzyj organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Sosnowca.

Pomóż mieszkańcom Sosnowca

To zaledwie 1,5% a oznacza wielkie pieniądze i nieocenione wsparcie dla tych, którzy na co dzień pomagają innym.

– Warto przekazać 1,5% podatku na rzecz sosnowieckich organizacji pozarządowych, które mają status organizacji pożytku publicznego. W Sosnowcu uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku PIT za 2023 rok jest 45 organizacji – stowarzyszeń, fundacji i terenowych jednostek ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego. Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką zamierzamy przekazać – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Jeśli chcemy, by wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, dla jednostek terenowych działających na terenie Sosnowca (KRS ogólnopolskich organizacji), można go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Szczegółowy wykaz sosnowieckich organizacji pozarządowych dostępny TUTAJ.