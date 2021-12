Zniżki za szczepienia na covid? Sosnowiec chce je wprowadzić. Co na to antyszczepionkowcy?

Sosnowiec chce wprowadzić zniżki dla osób, które zaszczepiły się przeciw COVID-19. Będzie można z nich skorzystać np. przy zakupie biletu do teatru. Powodem są wprowadzane od 1 grudnia limity osób w wielu instytucjach. Sosnowiec chce wprowadzić zniżki dla osób, które zaszczepiły się przeciw COVID-19. Będzie można z nich skorzystać np. przy zakupie biletu do teatru. Powodem są wprowadzane od 1 grudnia limity osób w wielu instytucjach.

Według nowych obostrzeń teatr będzie mógł zapełnić tylko 50% pojemności widowni, jednak w limity nie wliczają się osoby zaszczepione. Podobnie będzie w przypadku imprez sportowych w obiektach zamkniętych. Podstawą zniżki w Sosnowcu ma być paszport covidowy.

Jak tłumaczą władze Sosnowca, nie zależy im na segregacji ludzi na zaszczepionych i nie zaszczepionych, ale na promowaniu paszportów covidowych, które na zachodzie nie są podstawą do udzielania zniżek, a warunkiem koniecznym wstępu do wielu publicznych miejsc.

Po co mamy się szczepić, po co mamy zachęcać ludzi do szczepienia, jak potem te szczepienia w żaden sposób są, nie wiem jak to nawet nazwać, „niewykorzystywane”, a jak wyjedziemy za granicę to się nagle okazuje, że tam jednak to jest wykorzystywane – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.