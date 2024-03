Znamy laureatów "Złotych Masek". Nagrodzono Teatr Zagłębia

W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Masek.

Złota Maska przyznawana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Otrzymują ją ludzie teatru za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej.

Nagrody wyróżnionym wręczyli Grzegorz Boski, członek Zarządu Województwa Śląskiego, wiceprezydent Częstochowy Jarosław Marszałek oraz radni Sejmiku Stanisław Gmitruk i Marta Salwierak.

- Złote Maski stanowią wyraz największego uznania i szacunku dla ludzi teatru, ich ciężkiej pracy, talentu i emocji, których nam dostarczają. Gratuluję wszystkim nominowanym i nagrodzonym za to, że pozwalacie nam obcować ze sztuką, stając się ambasadorami całego regionu. Wierzę, że te nagrody są dla Państwa nie tylko wyróżnieniem, ale przede wszystkim motywacją do dalszej pracy artystycznej i do otwierania przed widzami kolejnych fantastycznych światów – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.



- Jestem naprawdę dumny, że tegoroczna gala wręczenia Złotych Masek odbywa się w teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. To pokazuje, że nasz region jest niezwykle różnorodny i ma wiele do zaoferowania pod względem kultury. Ta różnorodność jest naszą siłą i szansą. Gratuluję wszystkim nagrodzonym artystom i jestem przekonany, że wciąż będziecie zaskakiwać nas swoją pasją, talentem i wrażliwością – dodaje prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.