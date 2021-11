"Zielono mi... przez cały rok" – 6. odcinek Bibliotalku – kulturalnego podcastu

Już jest! Po nieprzewidzianej jesiennej przerwie, szósty odcinek podcastu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu już czeka na słuchaczy. Z audycją zapoznać się można bezpłatnie za pośrednictwem kanału YouTube sosnowieckiej Biblioteki lub popularnych serwisów podcastowych (Spotify, Pocket Casts, Google Podcasts, Overcast, Apple Podcasts, Anchor.fm).

Kulturalny podcast sosnowieckiej biblioteki

Listopadowy odcinek „Bibliotalku” poświęcony został niezwykle wciągającej i mającej kojący wpływ na ludzką psychikę pasji, jaką jest hodowla roślin doniczkowych oraz dietom roślinnym przynoszącym wiele korzyści środowisku naturalnemu i naszej zagrożonej planecie. W roli gościa wystąpiła Dominika Rybok – miłośniczka flory i fauny, weganka, bibliotekarka, którą na co dzień można spotkać w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki.

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. odpowiedzi na pytania takie jak: Jakich praktyk należy unikać przy tworzeniu lasu w słoiku? Kiedy najlepiej pobierać odszczepki? Czy sztuka basai jest przyjazna dla roślin? Czym się różni wegetarianizm od weganizmu? Czy bycie wege jest drogie? Czy trzeba kupować gotowe kotlety z buraka? Czy kawa i czekolada są wegańskie? Co to jest mealprepowanie? Czy wege to styl bycia? Czym jest oznaczenie Fair Trade? Jaką witaminę MUSI suplementować każdy weganin? Czy istnieją wegańskie knajpki w Sosnowcu?

Dominika Rybok - absolwentka filologii polskiej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na co dzień pracuje w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki. Z zamiłowania weganka, wolne chwile najczęściej spędza czytając książki z kotem na kolanach, grając w planszówki lub gotując. Interesuje się botaniką, zdrowym odżywaniem, uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu i w leśnych zakątkach.

Podcast dostępny jest TUTAJ.

Bibliotalk - kluturalny podcast

„Bibliotalk” to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Gospodarzem audycji jest Patryk Maciocha – pracownik działu Multimediów Zagłębiowskiej Mediateki. W podcaście rozmawiamy na tematy związane z szeroko rozumianą kulturą. W centrum uwagi znajdują się: literatura, kino, muzyka, seriale, sztuka i wiele innych. Różnorodności tematów wtóruje niezwykle ciekawy dobór gości. Wśród rozmówców znajdują się bibliotekarze, filmoznawcy, kulturoznawcy, menadżerowie kultury, filolodzy i artyści.

„Bibliotalk” nie jest kolejną poważną i sztywną audycją internetową dla koneserów. Audio-rozmowy sosnowieckiej Biblioteki skupiają się na aktualnych zjawiskach kulturalnych, a wyróżniają je: swoboda w ujęciu tematów, lekki i przyjemny charakter wymiany myśli i poglądów, a także pasjonujące dyskusje prawdziwych miłośników kultury. Nie brakuje ciekawostek, recenzji, poleceń. Audycje publikowane są średnio raz w miesiącu.