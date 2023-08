Zagłębie Sosnowiec wypożyczyło z Górnika Zabrze Nikodema Zielonkę!

Nikodem Zielonka został wypożyczony do końca obecnego sezonu z Górnika Zabrze. Niespełna 19-letni pomocnik jest wychowankiem Rozwoju Katowice, który ma za sobą debiut w Ekstraklasie w barwach zabrzańskiego klubu.

Dotychczasowe doświadczenia piłkarza

Nikodem Zielonka do końca sezonu 2019/20 występował w zespołach młodzieżowych Rozwoju Katowice, by w kolejnym związać się z Górnikiem Zabrze. Najpierw występował w Centralnej Lidze Juniorów i rezerwie Górnika, by w końcu zadebiutować w Ekstraklasie w wyjazdowym spotkaniu zabrzan z Cracovią (30.01.2023). W trakcie rundy wiosennej poprzedniego sezonu zapisał poza tym na koncie 11 meczów i zdobył jedną bramkę w drugiej drużynie Górnika występującej w III lidze.

Co sądzi o swoim wypożyczeniu do Zagłębia Sosnowiec?

– Myślę, że to bardzo ważny okres w mojej przygodzie z piłką i bardzo chcę pomóc Zagłębiu, by drużyna zajęła jak najwyższe miejsce w lidze. I jednocześnie chciałbym też kształtować swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie. I to jest w tym wszystkim najważniejsze – dowodzi nowy "nabytek" sosnowiczan.

Nikodem stawiał pierwsze kroki w Rozwoju Katowice.

Jakie ma wspomnienia z kontaktów z klubem?