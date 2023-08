Bezpieczne grzybobranie. Pamiętaj o tych podstawowych zasadach

Sezon na zbieranie grzybów w pełni. W pobliskich lasach można spotkać wielu grzybiarzy, którzy spędzają sporo czasu na łonie natury, wypełniając przy okazji swoje kosze.

Najważniejsze zasady bezpiecznego grzybobrania

Policjanci apelują o rozsądek, rozwagę i szczególną ostrożność, przypominając o zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania:

przed wyprawą na grzyby należy przede wszystkim wyposażyć się w wiedzę na ich temat. Jeśli jesteś amatorem i dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z grzybobraniem, swoje pierwsze kroki w lesie stawiaj pod okiem osoby doświadczonej. Dobrą praktyką jest także zapoznanie się z atlasem grzybów lub korzystanie z aplikacji mobilnej, która pozwala zidentyfikować grzyby na podstawie zrobionego zdjęcia;

zbieraj tylko te grzyby, co do których masz całkowitą pewność, że są jadalne . Jeżeli masz wątpliwości, nie ryzykuj;

. Jeżeli masz wątpliwości, nie ryzykuj; nie wolno także zbierać grzybów, które rosną na obszarach objętych ochroną takich, jak rezerwaty czy parki narodowe;

staraj się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Poinformuj swoich bliskich dokąd się idziesz i podaj przybliżony czas powrotu;

zabierz ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon możesz wykorzystać do wezwania pomocy i wskazania twojej lokalizacji;

wybieraj jasne ubrania i używaj elementów odblaskowych , ponieważ mogą one być pomocne podczas akcji poszukiwawczej;

, ponieważ mogą one być pomocne podczas akcji poszukiwawczej; nie oddalaj się od swojego pojazdu, stacji kolejowej lub przystanku, jeśli nie znasz dobrze terenu. Do lasu wybieraj się wczesnym rankiem, a nie po zmroku, gdy ryzyko zagubienia się jest o wiele większe;

jeśli do lasu jedziesz samochodem, pamiętaj o zaparkowaniu w miejscu dozwolonym i dokładnie zabezpiecz swój pojazd - zamknij drzwi, okna i nie zostawiaj w środku cennych przedmiotów, które mogą paść łupem złodzieja;

stosuj się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu. Nie zostawiaj w lesie śmieci i nie rozpalaj ogniska;

które można znaleźć przy wejściach do lasu. Nie zostawiaj w lesie śmieci i nie rozpalaj ogniska; gdy zabłądzisz w lesie, nie zwlekaj z powiadomieniem Policji, staraj się dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie. Jeśli sam odnajdziesz drogę do domu, niezwłocznie powiadom Policję, co oszczędzi czas i zaangażowanie wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.

Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla miłośników zbierania grzybów.

W odnalezieniu drogi mogą pomóc ci również „tajemnicze" słupki. Są one rozstawione w lesie bardzo regularnie. Wystarczy poruszać się drogą w jednym kierunku. Prędzej czy później natrafisz na linię oddziałową - czyli bezdrzewny pas lub drogę. Podążając tą ścieżką, dotrzesz do słupka oddziałowego z numerem. Gdy już go zobaczysz, zajrzyj do mapy i zobacz, gdzie się znajdujesz oraz w którą stronę masz iść. Jeżeli sobie z tym nie poradzisz, zatrzymaj się przy nim, odczytaj umieszczony na nim numer i spróbuj wezwać pomoc.