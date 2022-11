Z Sosnowiecką Kartą Miejską się opłaca

Znamy już benefity, jakie będą obowiązywały dzięki wprowadzeniu Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Mieszkańcy Sosnowca mogą liczyć na duże zniżki już od 1 grudnia.

Ulgi w miejskich obiektach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a także w sferze usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców. To wszystko umożliwi Sosnowiecka Karta Miejska. Projekt jest adresowany do wszystkich sosnowiczan zameldowanych na pobyt stały lub rozliczających tutaj podatek dochodowy.

– Sosnowiecka Karta Miejska to bezpłatna elektroniczna aplikacja dostępna do pobrania z App Store i Google Play. Istnieje również możliwość pozyskania karty w wersji plastikowej. Dzięki niej mieszkańcy zyskują atrakcyjne ceny w miejskich obiektach kulturalnych czy też sportowych. To nie wszystko, bo system przewiduje również możliwość współpracy z podmiotami prywatnymi, nie tylko z terenu miasta. Już teraz mamy pierwsze zgłoszenia – mówi Michał Mercik, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kultury, rozwoju i dialogu społecznego.

Co zyskują mieszkańcy?

Niezwykle atrakcyjnie prezentują się ceny m.in. w obiektach sportowych. Przykładowo, od 1 grudnia godzina basenu w ŻeromParku bez karty to koszt 20 zł, a z kartą 12! Godzina sauny będzie kosztowała 35 zł (pn-czw) i 38 zł (pt-nd), a z Sosnowiecką Karta Miejską odpowiednio 20 i 22 zł. Basen w Klimontowie z SKM to koszt zaledwie 8 zł za godzinę, a bez karty – 16 zł. Dużą zniżkę będą miały także osoby grające w tenisa ziemnego. Karnet na 10 godzin bez karty będzie kosztował 360 zł, a z nią 200 zł. To niemal 50% mniej.

Zbliża się sezon zimowy, a Sosnowiecka Karta Miejska obniży też ceny na wyciągach Górki Środulskiej. Bez niej godzina jazdy na małym i dużym wyciągu to koszt 25 i 15 zł. Z kartą narciarze zapłacą odpowiednio 15 i 8 zł. Zajęcia z tańca sportowego w Klubie Kiepury? Żaden problem. Z kartą zejdziemy z ceny ze 110 na 88 zł miesięcznie za 3 godziny zajęć tygodniowo. Dla miłośników spektakli teatralnych również mamy dobre wieści. Bilety do Teatru Zagłębia bez karty to 60 zł, a z kartą 50 zł!

– To ukłon w kierunku mieszkańców Sosnowca i tych, którzy rozliczają się w naszym mieście. To oni płacą podatki, a także pośrednio utrzymują te obiekty. Pomimo szalejącej inflacji, wzrostu cen energii elektrycznej, gazu, paliw, usług i praktycznie wszystkich produktów, dajemy sosnowiczanom dostęp do atrakcyjnej oferty miejskiej – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zniżki działają w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskim Domu Kultury Kazimierz, Miejskim Klubie Maczki, Teatrze Zagłębia, Zamku Sieleckim, Klubie Kiepury, Muzie (cena uzależniona od organizatora wydarzenia) i Pałacu Schoena. Szczegółowe informacje o sposobie skorzystania z tych zniżek znajdą się już wkrótce w aplikacji SKM oraz na stronie internetowej programu. Nowe cenniki dostępne będą na witrynach internetowych jednostek.

Rejestracja do programu rozpoczęła się 10 października

Już teraz z tej możliwości skorzystało ok. 5,5 tysiąca osób, a blisko 2,5 tysiąca ma już kartę. Co niezwykle istotne, sama rejestracja w aplikacji nie jest równoznaczna z uzyskaniem karty! Po rejestracji, konieczne jest złożenie wniosku o kartę. Po kliknięciu w odpowiedni przycisk w aplikacji, system przenosi użytkownika na stronę internetową. Aby otrzymać kartę, trzeba podać swoje dane oraz załączyć zdjęcie, np. selfie zrobione telefonem. – To konieczne, aby przy kasie obsługa mogła zweryfikować osobę, która chce otrzymać zniżkę – dodaje Michał Mercik.

Zniżki zaczną obowiązywać 1 grudnia

– Chcemy dać czas wszystkim mieszkańcom, aby zdążyli złożyć wniosek o kartę. Nie chcemy, aby byli zaskoczeni cennikami przy zakupie biletów na basen czy do teatru. Dlatego zachęcamy wszystkich, aby zrobili to jak najszybciej, by już od grudnia mogli cieszyć się atrakcyjnymi cenami – dodaje Arkadiusz Chęciński.

Na razie bez zmian pozostają inne programy miejskie: Miej Więcej, Aktywny Senior 60+ i Karta Nowego Mieszkańca, jednak zniżki nie łączą się – mieszkaniec może skorzystać z najkorzystniejszej oferty. Warto też pamiętać, że Sosnowiecka Karta Miejska będzie obowiązywała w sprzedaży bezpośredniej (stacjonarnej).

Aby ograniczyć produkcję plastiku, karty będą wydawane przede wszystkim w wersji elektronicznej. Jeśli jednak ktoś będzie chciał posiadać kartę w wersji plastikowej, również będzie to możliwe. Informację o tym trzeba będzie jednak zamieścić we wniosku. Składać będzie je można drogą elektroniczną poprzez stronę www.skm.sosnowiec.pl, ale po kartę będzie można również przyjść do Biura Obsługi Klienta przy ul. Małachowskiego 3 (tel. 2960651) lub do Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Warszawskiej 3/20 (tel. 2656004)