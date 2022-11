Moc filmowych emocji na ekranach kin Helios

Gdyby pokusić się o wybranie tylko jednego tytułu z bogatego repertuaru sieci kin Helios w najbliższych dniach... wybór z pewnością nie będzie prosty! Po halloweenowych momentach grozy, które zapewniły najlepsze horrory, przyszedł czas na delikatną zmianę klimatu w repertuarze Heliosa.

Po pięciu latach nieobecności do kin wraca bowiem uwielbiana przez widzów komedia – „Listy do M. 5”. Tych, którzy cenią sobie polskie kino zainteresuje czwartkowa odsłona cyklu Kultura Dostępna z filmem „Orlęta. Grodno ‘39”. Na fanów animacji czeka świeża propozycja – „Nel i tajemnica kurokota” oraz Filmowe Poranki. Światowe kino w tym tygodniu reprezentują „Bros”, „Black Adam” i „Patrz jak kręcą”.

„Listy do M.” powracają z piątą częścią wigilijnej opowieści. W najnowszej odsłonie widzowie zobaczą świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. A przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą czy „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”. Mel stanie na drodze innego, niekoniecznie „świętego” Mikołaja, a wydarzenia z jego udziałem staną się medialną sensacją. Natomiast słabo znoszący samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. „Listy do M. 5” skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak: miłość, bliskość i życzliwość, które, szczególnie teraz, są najważniejsze.

Kino familijne w repertuarze Helios ma także swoje stałe miejsce, dlatego w najbliższy piątek będzie miała miejsce kolejna premiera z nowymi bohaterami filmu „Nel i tajemnica kurokota”. Dobra zabawa ma smak przygody! Nel i jej gang rusza na misję ratowania królestwa Mgiełkogrodu z rąk przebiegłego Tristana, który przemienia przyszłego króla w... kurokota. Mądra, pełna humoru i czarująca animacja dla całej rodziny o tym, że z najlepszymi przyjaciółmi można dokonać rzeczy niemożliwych!

To oczywiście niejedyna propozycja familijna - w niedzielę, 6 listopada, cykl Filmowe Poranki zaprasza wszystkie dzieci na filmowe przygody ciekawskiego króliczka „Binga” i jego paczki wiernych przyjaciół. Tradycyjnie projekcję Filmowych Poranków poprzedzą konkursy i zabawy w sali kinowej.

Twórcy filmu zapowiadają, że „Bros” to pierwszy hollywoodzki film w konwencji komedii romantycznej o relacji między dwoma mężczyznami. Jest dowcipnym, szczerym, płynącym prosto z serca filmem miłosnym. Główni bohaterowie nie znajdują czasu na miłość pochłonięci pracą, odsunęli na dalszy plan życie prywatne, emocjonalne i seksualne. Jednak teraz wszystko się zmieni...



Dwayne Johnson jako „Black Adam” poradził sobie doskonale plasując się na szczycie bohaterów uniwersum DC i przyciągając miliony widzów do kin na całym świecie! Udowodnił tym samym, że antagonista może również być bohaterem w oczach wielu widzów, nie tylko fanów granej przez siebie postaci. W filmie u boku Black Adama pojawi się również nowa grupa superbohaterów - Justice League of America, a scena po napisach będzie dla fanów istną wisienką na torcie z logo DC.

Od najbliższego piątku zaplanowano także seanse w ramach nowego projektu - HELIOS ANIME. Na ekranach zaprezentowany zostanie „One Piece Film: Red” - japoński animowany film akcji fantasy. Uta to kochana piosenkarka. Po raz pierwszy pojawi się publicznie podczas koncertu na żywo, na którym pojawią się Słomkowe Kapelusze i Luffy. Historia rozpoczyna się od szokujących słów, że tajemnicza piosenkarka jest córką samego Shanksa!

Mocne pozycje spod znaku horroru mają wciąż swe miejsce w repertuarze kin Helios. „Halloween. Finał” to ponowne spotkanie z Michaelem Myersem nie tylko widzów, ale i Laurie głównej bohaterki, która chcąc nie chcąc musi ostatni raz stanąć do walki ze swoim prześladowcą. Nie jest takie oczywiste, kto wyjdzie z tego żywy? Widzom o stalowych nerwach przypadnie do gustu także historia pierwszej zakonnicy dopuszczonej przez kościół katolicki do wykonania obrzędu egzorcyzmu. „Egzorcyzmy siostry Ann” to pełen mrocznych wizji horror, który wznosi ten gatunek na nowy poziom grozy.

7 listopada w Kinie Konesera zaprezentowana zostanie komedia w doborowej obsadzie - „Patrz jak kręcą”. West End lata 50-te i sprawa morderstwa, którą zajmują się zmęczony życiem inspektor oraz młoda, entuzjastyczna policjantka. Pozornie niedopasowany duet zostaje wrzucony w wir wydarzeń, podejmując się ryzykownego śledztwa, by rozwikłać mroczną tajemnicę londyńskiego teatru...

10 listopada w ramach cyklu Kultura Dostępna na fanów kina patriotycznego czeka poruszająca polska historia w filmie „Orlęta. Grodno ‘39”. To pierwsza produkcja o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku. Przedstawia historię heroicznej walki cywilnych mieszkańców Grodna, w dużej mierze harcerzy i młodzieży szkolnej z rosyjskim najeźdźcą.

Aby dobrze zaplanować nadchodzący tydzień, polecamy już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl, zapoznać się z poszczególnymi tytułami i zaopatrzyć w kinowe bilety. Warto przy tej okazji pamiętać o heliosowej zasadzie: Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Do zobaczenia na listopadowych seansach!