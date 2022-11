Czy rozpoznajesz sprawców włamania?

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji I prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży z włamaniem do piwnicy, do jakiego doszło w dniu 10.08.2022 roku przy ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu.

Publikujemy wizerunki sprawców z prośbą o pomoc w ustaleniu ich personaliów

Do zdarzenia doszło w dniu 10.08.2022 roku przy ulicy Ostrogórskiej. Sprawcy włamali się do piwnicy i ukradli rower, powodując straty w wysokości blisko 1900 złotych. Zanim jednak tego dokonali, próbowali zakleić kartką kamerę monitoringu. Nie do końca skutecznie, bowiem ich twarze nadal są widoczne w niektórych momentach dokonywania przestępstwa na zapisie z kamer.

Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji I w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 01 00.