Wystawa fotografii Iwony Germanek i Krzysztofa Gołucha w "Niegalerii"

12 stycznia o godz. 18.00 Teatr Zagłębia zaprasza do "Niegalerii" na wernisaż wystawy zorganizowanej przy współpracy z Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki.

Na wystawę Nie/Zapomnienie zapraszamy do dwóch miejsc: część pierwsza eksponowana jest w Niegalerii w Teatrze Zagłębia, natomiast część druga w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Ekspozycje uzupełniają się wzajemnie, w Teatrze ukazując ideę wystawy, a w Zamku Sieleckim jej rozwinięcie. Mamy głębokie przekonanie, że dzięki takiej formule uznani i doświadczeni artyści – Iwona Germanek i Krzysztof Gołuch – będą mogli w sposób pełny przekazać nam przemyślenia stojące za nowym wspólnym projektem, a także że ich język wypowiedzi artystycznej znajdzie odpowiednie miejsce w przestrzeni kulturalnej Sosnowca. Chodzi przecież o sprawy fundamentalne: jak postrzegamy siebie i innych ludzi z perspektywy dryfowania w czasie, jak radzimy sobie z jego upływem tylko w jedną stronę, jak świadomość utraty wpływa na naszą teraźniejszość. Czym w tej sytuacji jest pamięć: procesem biochemicznym, kreacją, próbą walki z nieuchronnym, czy może świadomą afirmatywną postawą? Możliwe, że wszystkim po trochu. Tak piszą o swoim projekcie sami artyści:

„Zapamiętujemy nie dni, ale pojedyncze chwile. Pamiętamy fragmenty snów, zapachy, dźwięki. Fascynujące, że nasz mózg przechowuje te informacje, nie pytając nas o przyzwolenie, lub odwrotnie: blokuje nam dostęp do nich, nie licząc się z naszym zdaniem. Czasami mnie to przeraża. A jeśli któregoś dnia nie będę w stanie zapamiętać chwil bieżących? Twarzy bliskich mi osób? Co będzie, gdy moja pamięć odmówi mi wspomnień? Jak wówczas będę poruszać się w tym świecie? Jaki będzie ten mój nowy świat? Czy ktoś go będzie w stanie rozpoznać i zdefiniować, jakoś go określić? Kim będę dla siebie samej, gdy zabraknie mi pamięci?” - mówiła Iwona Germanek.