Wystawa Elżbiety Dzikowskiej - Różne oblicza piękna. Co robią kobiety, żeby się podobać?

4 maja 2022 o godz. 17.00 w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu (ul. Kościelna 11), odbędzie się midisaż wystawy „Różne oblicza piękna. Co robią kobiety, żeby się podobać?”, podczas którego gościem Mediateki będzie legendarna podróżniczka, autorka wystawy, Elżbieta Dzikowska, która dokona symbolicznego jej otwarcia, wprowadzi w klimat prezentowanych fotografii oraz przybliży kulisy jej powstania.

Wystawa będzie udostępniana w terminie 27 kwietnia - 15 maja 2022

Autorka w tekście towarzyszącym wystawie następująco przedstawiła przyświecającą jej ideę:

„Jestem kobietą, nic więc dziwnego, że podczas moich, kilkudziesięcioletnich podróży po świecie ta problematyka zwróciła moją uwagę. Zwłaszcza dzięki fotografii, która pokazuje, lepiej niż słowo, jak odmienne są pojęcia piękna na różnych kontynentach w różnych krajach w różnych cywilizacjach i klimatach. Starałam się to udokumentować. To nie jest moje tylko spostrzeżenie, ale potwierdzam, że kobiety pragną się podobać. Nie tylko mężczyznom, ale także innym kobietom, a przede wszystkim samym sobie. Ładny wygląd sprzyja dobremu samopoczuciu. Więc kobiety od wieków się stroją, wymyślają coraz to nowe fryzury, noszą biżuterię, malują się, tatuują, zależnie od swoich wzorców kulturowych. W etiopskim plemieniu Mursi wkładają sobie w przedziurawioną dolną wargę gliniany krążek, w birmańskim plemieniu Padang zakładają na szyję obręcze, w wielu krajach popularne są tatuaże a nawet skaryfikacje. To wysoka cena piękna. Na szczęście, bardziej popularne jest przydawanie sobie urody dzięki biżuterii, która bywa dziełem sztuki ale i amuletem chroniącym przed różnymi dopustami. To, co robią kobiety, żeby się podobać, jest zatem bardzo ważnym przejawem kultury i tradycji, która – o dziwo! – bywa podobna mimo wielkiej niekiedy odległości.” (Elżbieta Dzikowska)

Elżbieta Dzikowska - (ur. 1937 r.), historyczka sztuki, sinolożka, podróżniczka, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej. Wraz z mężem, Tonym Halikiem, zrealizowała dla Telewizji Polskiej około 300 filmów dokumentalnych ze wszystkich kontynentów oraz prowadziła popularny podróżniczy program telewizyjny „Pieprz i wanilia". W 1976 z Tonym Halikiem byli pierwszymi Polakami, którzy dotarli do ruin zaginionego miasta Vilcabamba, ostatniej stolicy Inków. Razem odbyli wiele wspólnych podróży do prawie wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, Europy, 27 stanów USA, jak również do Australii, Chin, Nowej Zelandii, Tajlandii, Indii, Sri Lanki, Rosji, na Tahiti, Hawaje, Galapagos, Wyspę Wielkanocną, do Kenii, Tanzanii, Maroka, Libii, Egiptu. Dzięki jej staraniom, w 2003 roku powstało Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, w Toruniu.