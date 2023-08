Wypełnij ankietę Indeksu Zdrowych Miast!

Urząd Miasta w Sosnowcu zaprasza mieszkańców Sosnowca do wypełnienia ankiety w ramach projektu Indeks Zdrowych Miast.

Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) oraz Grupą LUX MED opracowali Indeks Zdrowych Miast. To autorskie i długofalowe przedsięwzięcie, które jest częścią inicjatywy Healthy Cities, wielowymiarowego projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju. Dostarczają informacji o tym jak polskie miasta dbają o podstawowe dziedziny związane ze zdrowiem swoich mieszkańców. Zostaną one opublikowane w październiku 2023 r.

Indeks Zdrowych Miast

Dotychczas poddano wszystkie polskie miasta na prawach powiatu. Zostały one oceniane na podstawie analizy dostępnych baz statystycznych m.in. w zakresie: demografii, zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, warunków społeczno-ekonomicznych, kultury, środowiska oraz programów publicznych.

W tegorocznej edycji indeksu przygotowano badanie ankietowe, które skierowane jest m. in. do mieszkańców miasta Sosnowca. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić diagnozę tego, jakie miasta tworzą warunki dla jakości życia i zdrowia swoich mieszkańców.

Link do ankiety