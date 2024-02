Wyłączenia prądu w Sosnowcu. Sprawdź gdzie nie będzie prądu [27.02]

Prezentujemy harmonogram wyłączeń prądu w Sosnowcu w lutym. Sprawdźcie, na jakich ulicach w konkretnych dniach i godzinach zabraknie prądu.

Pamiętaj, w razie zagrożenia lub poważnej awarii dzwoń na 991.

Wyłączenie prądu w naszym mieście

Sosnowiec ul. Strzelecka od nr 1 do nr 10, ul. Jaśminowa 13,13A,15,15A,17, ul. Olszynowa 19,21,34, ul. Tylna od nr 18 do nr 40, ul. Brzozowa od nr 23 do nr 47, 57

27.02 w godz. 09:00 - 11:00

Sosnowiec ul. Olszynowa 34, ul. Brzozowa 57