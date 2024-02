Metrorower ruszył w Sosnowcu!

25 lutego ruszył Metrorower – największy w Polsce i jeden z największych w Europie systemów roweru miejskiego. System docelowo składa się z 7000 rowerów i pozwala na podróżowanie po 31 gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zgodnie z planem, system ruszył w 8 miastach.

W niedzielę ruszył Metrorower

Metrorowerem można poruszać się po wszystkich miastach GZM, nie zważając na granice między miastami i gminami, system zastąpi wszystkie znane mieszkańcom systemy rowerów miejskich i zapewni możliwość swobodnych podróży, bez obaw o to czy przypadkiem nie wyjechało się poza granice miasta. Jedyne, o czym użytkownik musi pamiętać to to, aby rower zwrócić we właściwym miejscu – na stacji. Dodatkowo nowa technologie umożliwią, że rowery miejskie będzie można wypożyczać i oddawać na stacji bez wpinania ich do stojaka.

Mieszkańcy Katowic, Sosnowca, Tychów, Gliwic, Zabrza, Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Czeladzi mogą zobaczyć już na ulicach, wzbudzające spore zainteresowanie, nowe stacje z charakterystycznym czarno-żółtym oznakowaniem Metroroweru Transport GZM. Stacje to miejsca, w których można wypożyczyć i zwrócić rowery.

– GZM powstała 7 lat temu. Została powołana, aby integrować to, co nie ma granic i nie ingerować w to, co powinno pozostać lokalne, co ma swoją unikalną tożsamość. Powstała w regionie, w którym innowacje zawsze ułatwiały ludziom życie. Rozwiązania te nie zawsze są łatwe do wdrożenia, ale warto i chcemy to robić. Taki właśnie jest Metrorower – w pełni zintegrowany system, największy i najnowocześniejszy w Polsce, a w nim rowery IV generacji, wyposażone w nadajnik GPS, przez co lokalizacja i wypożyczanie będą o wiele łatwiejsze. To najnowszy model SmartBike 2.0, lżejszy, bardziej zwinny, dynamiczny i wygodny niż dotychczasowe rowery – mówi Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu GZM.